بحقنة مخدر.. مدمنة تقتل رضيعها وتلقيه في كيس قمامة

بحقنة مخدرات، أقدمت أم مدمنة على قتل رضيعها حديث الولادة بعد حقنه بجرعة من مخدر يمنع أعراض انسحاب المخدرات من جسده الهزيل.



ووفقًا بصحيفة "ديلي ميل"، وضعت الأم التي كانت تقيم بمقطورة متنقلة بمنطقة لا ماديرا في نيو مكسيكو جثة طفلها داخل كيس قمامة لإخفاء آثار جريمتها.



وبحسب أقوال والد الطفل حقنت الأم المدمنة مولودها بعقار يمنع الطفل من التعرض لأعراض الانسحاب وذلك لتعاطيها الهيروين خلال فترة حملها بطفلها الرضيع.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تنبيه السلطات إلى مكان الحادث بعد عودة والد الطفل من رحلة ليجد أن زوجته لم تعد حاملًا ولم تتمكن من توضيح مكان وجود طفلهما.



واتصل الأب بالشرطة التي وصلت لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.



وبعد وصول الشرطة إلى مكان الجريمة اشتموا رائحة جثة في المقطورة وبدأوا في البحث بممتلكات المرأة.



واكتشف الشرطة في النهاية أن جثة الطفل وضعت في حقيبة قمامة داخل المقطورة.



وزعم أن المرأة ظهرت عليها أعراض إدمان الهيروين وأُبلغت الشرطة أنها استخدمت عقار الفئة أ بالرغم من حملها.



فيما لم يتم توجيه أي اتهامات بعد ضد السيدة المدمنة.