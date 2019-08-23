هبة مجدى تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها مجموعة من الصور من أحدث جلساتها التصويرية بالأبيض والأسود.



وحلت هبة مجدي، وهي ترتدي عباءة مطرزة بالورد مرتدية تاجا فضيا فوق رأسها، واعتمدت هبة مجدي على إبهار جمهورها بنظرتها الجذابة ووضع ميكب خفيف على وجهها .



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



تشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة عبير صبري وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

