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ميناء القاهرة الجوي: استقبلنا 60 ألف حاج.. ومليون مواطن من ذويهم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:27 م
الحجاج
الحجاج
خالد محيي الدين
قال أحمد فوزي، رئيس ميناء القاهرة الدولي، إنهم استقبلوا ما يقارب الـ60 ألف حاج، حيث وضعوا خطط طويلة المدي لأستقبال كافة الأحداث التي تستقبلها البلاد، حيث قاموا بتجهيزات كبرى خلال استقبال كأس الأمم الأفريقية، فضلا عن أستقبال موسم الحج والحجاج.

ونوه، "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، بأنهم قدموا تسهيلات سبل الراحة لذوي وأهالي الحجاج، والذين احتشدوا لاستقبال أهاليهم داخل المطار، حيث رحبوا بأكثر من مليون مواطن مودع لذويهم الحجاج.

وتابع رئيس ميناء القاهرة الجوي، أنهم يضعون خطط مستقبلية لأستقبال ومواكبة كافة الأحداث التي تم بها البلاد، حتي يكون أستقبال المواطنين منظم وعلي أعلي مستوي.

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