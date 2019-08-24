توفي في ليلة عرض فيلم نادية.. تعرف على مسيرة أحمد بدرخان

مرت أمس ذكرى واحد من رواد السينما المصرية، وهو المخرج "أحمد بدرخان"، الذي تميز بالأسلوب الرومانسي وهو الذي أقنع طلعت حرب بإنشاء استديو مصر.



"صدى البلد" يقدم بعض المعلومات عن حياته الفنية.



الميلاد

الاسم: احمد علي شاكر بدر خان ولد في 18 أكتوبر عام 1909 في حي القلعة بالقاهرة.



حصل أحمد بدرخان على شهادتي الإعدادية والثانوية من مدرسة "الفرير" وبدأ حبه للسينما وهو في الثانية عشر من عمره، حيث كان يذهب كثيرا إلى دار سينما "الكوزمو" بشارع عماد الدين بالإضافة إلى أنه كان يذهب كثيرا إلى مسرح رمسيس لمشاهدة المسرحيات، والتحق "احمد" الى الجامعة الأمريكية وانضم إلى فريق التمثيل، وكان الفنان الكبير "جورج ابيض" هو الذي تولى تدريبه.



قام "أحمد بدرخان" بتكوين فريق تمثيل بنفسه وبالفعل تم انطلاقه، وكان يسمى بـ "الطليعة"، وقدم بعض المسرحيات على مسرح رمسيس.



البداية الحقيقية

أحمد بدرخان يعد رائدا من رواد السينما المصرية، حيث تعامل مع أهم فناني مصر، فقد أنشأ المصري الاقتصادي "طلعت حرب" استديو مصر، هذا الصرح الذي أخرج أجيالا من العاملين في مجال الفن وكان أحمد بدرخان مخرجا مميزا في إخراج الفيلم الغنائي وأصبح رائدا من رواده، حيث أخرج لـ عمالقة الفن في مصر مثل "ام كلثوم" و"فريد الاطرش" و"محمد فوزي" وتميز بدر خان بالأسلوب الرومانسي.



في عام 1952 قرر أحمد العمل على فيلم للزعيم "مصطفى كامل" ولكن الرقابة كانت تؤجل الموافقة وشركات الإنتاج تهرب منه، حيث انتجه هو على حسابه الخاص وبعد الانتهاء من الفيلم رفضت الرقابة عرضه دون إبداء أسباب وظل يبذل مجهوده حتى تم أخذ التصريح والموافقة على عرض الفيلم.



أهم وأبرز أعماله

في عام 1937 اختارته "ام كلثوم" لإخراج فيلمها وهو بعنوان "نشيد الأمل" وهذا العمل يعتبر رد اعتبار له بعد أزمته في تأخير الرقابة إعطائه تصريحا لعرض فيلم عن الزعيم "مصطفى كامل"، وبعد ذلك قام بإخراج جميع أفلامها ما عدا فيلم واحد هو "سلامة"، حيث أخرج فيلم فاطمة في عام 1947، وفيلم دنانير عام 1940، وقام بإخراج أول فيلم للفنان "فريد الأطرش" في عام 1941 وكان بعنوان "انتصار الشباب" وتعاون معه في عدة أعمال أخرى منها فيلم "شهر العسل" وتم إنتاجه في عام 1945 وفيلم بعنوان "احبك انت" 1949 وأنتج أيضا أول أفلام "نجاة الصغيرة" وهو بعنوان "غريبة" وتم طرحه في عام 1958.



كانت آخر أعماله في مسيرته الفنية فيلما بعنوان "نادية" وتم عرضه في عام 1969 وتوفي في العرض الخاص للفيلم.