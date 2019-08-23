ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروع قومي للتخلص من كلاب الشوارع خلال 5 سنوات.. تفاصيل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:46 م
طفلة عقرها كلب بالفيوم
طفلة عقرها كلب بالفيوم
محمد غالى
قال الدكتور الحسينى محمد عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين رئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن الخطر يكمن في الكلاب الضالة "كلاب الشوارع"، لأنها لا تأخذ التطعيمات أو التحصينات اللازمة للقضاء على مرض السعار.

وأكد الحسيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا خوف من الكلاب المنزلية لأنها تطعم وتأخذ التحصينات اللازمة بجانب الاهتمام بها وتكون من سلالات جيدة.

وأوضح عضو المجلس، أنه يتم التخلص من الكلاب الضالة وفق القانون والمعايير بالخرطوش من خلال شرطة الخيالة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات وحسب الإجراءات الأمنية لكل منطقة أو بالمادة السامة "سلفات الاستركنين" التي تسبب وفاة الكلاب من 3 إلى 7 دقائق.

وأوضح ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، انه يوجد مقترح لمشروع قومي للتخلص من الكلاب الضالة بتخصيص 740 مليون جنيه للحفاظ على الصحة العامة، مضيفًا أن المقترح سينفذ خلال خمس سنوات من خلال الأمصال والتعقيم الجراحي او الخرطوش أو السم في حالة الكلاب الضالة الشرسة.

وكانت عزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا بالفيوم، شهدت قيام كلب ضال بعقر 21 طفلًا وطفلة وإحداث إصابات مُتفرقة بأجسادهم.

وتبين من التحقيقات قيام كلب ضال مسعور بمهاجمة عدد من الأهالي بناحية عزبة الوابور الجديدة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 21 شخصًا بينهم أطفال، ونجح عدد من الأهالي بمطاردته وقتله بالعصي والشوم.

تم نقل المصابين الـ 21 إلى مستشفى إطسا المركزى للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة.

ترشيحاتنا

مفاجآت في تشكيل الاهلي لمواجهة اطلع بره

بعد حسم السيسي.. تعرف على أبرز إنجازات المدرب الوطني مع منتخب مصر

المنتجين الزراعيين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق

أول مرة في التاريخ .. إضراب في الخطوط الجوية البريطانية بسبب الأجور

شاهد.. حارس مرمى الأهلى السابق يطلب الدعاء من جمهوره لهذا السبب

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وآرسنال النني في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور