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تعليم

كل ما تريد معرفته عن تسجيل امتحان الـ HSK بمعهد كونفوشيوس النموذجي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
قســـم التعليــــم
يعقد معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣ امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSK). وطريقة التسجيل للامتحان هي التسجيل عبر الإنترنت ودفع رسوم الامتحان في المعهد.

وتتمثل خطوات التسجيل في: يتم التسجيل على موقع （http://www.chinesetest.cn، من خلال عمل حساب على الموقع ، واختيار مكان الاختبار، وملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.

ويجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG ، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.

ويتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان ، من السبت إلى الإثنين من ١٤-١٦ سبتمبر ٢٠١٩ من الساعة١٢:٠٠ ظهرًا حتى الساعة٤:٠٠ عصرًا ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.

أما عن رسوم الامتحان فهي كالتالي:
المستوى الأول:٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا
المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا

بينما تتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:
المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيهًا

وقد تقرر أن يكون موعد استلام تصريح دخول الامتحان: من ٣-١٢ أكتوبر ٢٠١٩ ، أما موعد الامتحان نفسه الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣ (دخول الامتحان حسب الوقت المحدد لكل مستوى و بتصريح دخول الامتحان) ، أما عن موعد إعلان النتيجة فهو يوم ٢٠١٩/١١/١٣.

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