ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحظ يعاند لامبارد.. كانتي يغيب عن لقاء نورويتش غدا مع تشيلسي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:49 م
لامبارد وكانتي
لامبارد وكانتي
حسن العمدة
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، خبرا غير سار لجماهير تشيلسي، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها، غدا ، في الدوري الانجليزي الممتاز .

وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش ، ومن المحتمل لم يشارك فى مباراة غدا .

وأضاف لامبارد: نسعي جيدا للاستعانة بـ أنطونيو روديجير في مباراة نورويتش ، ولو هو بحالة تصلح لخوض المباراة.

وسؤاله عن "هودسون أودوي ، قال إنه لاعب جيد للغاية ، وأتمنى أن يكون متاحا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتابع أنه سعيد بالفريق والمجموعة التي يمتلكها الآن، ومن الصعب ان نستغني عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكمل لامبارد، انه يعرف فريق نورويتش سيتي جيدا منذ العام الماضي، كما أنني أعرف نقاط القوة والضعف لديهم ، ويعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، أتوقع أن يواجهنا بأسلوب هجومي، ويجب أن أشيد بمدربهم دانييل فارك وأسلوبه في كرة القدم.

واختتم إننا بحاجة إلى الفوز فى المباريات القادمة ، ولكنني سعيد إلى حد ما بالطريقة التي نهاجم بها، وأتوقع تسجيل المزيد من الأهداف عن طريق جيرو وأبراهام وباتشواي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماكينة أهداف نورويتش تهدد ماني ومحمد صلاح في ضربة البداية بالدوري

لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في السوبر الاوروبي

بعد فوز ليفربول.. تعرف على تعليق لامبارد على خسارة أول بطولة له مع تشيلسي

بقيادة كانتى و جيرو.. تشكيل تشيلسى لمواجهة ليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

بشرة سارة لجماهير البلوز .. هودسون أودوي يعود لتدريبات تشيلسي

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الحكام يكشف حقيقة انتمائه للأهلي

بفستان كت أصفر .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في لبنان

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

إعدام سفاح المثليين.. وتفاصيل طلبه الغريب قبل تنفيذ الحكم

مفاجآت في تشكيل الاهلي لمواجهة اطلع بره

يرفض الإعارة..رئيس الأهلي يكلف عبد الحفيظ بملف حسين السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور