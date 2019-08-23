الحظ يعاند لامبارد.. كانتي يغيب عن لقاء نورويتش غدا مع تشيلسي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، خبرا غير سار لجماهير تشيلسي، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها، غدا ، في الدوري الانجليزي الممتاز .



وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش ، ومن المحتمل لم يشارك فى مباراة غدا .



وأضاف لامبارد: نسعي جيدا للاستعانة بـ أنطونيو روديجير في مباراة نورويتش ، ولو هو بحالة تصلح لخوض المباراة.



وسؤاله عن "هودسون أودوي ، قال إنه لاعب جيد للغاية ، وأتمنى أن يكون متاحا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.



وتابع أنه سعيد بالفريق والمجموعة التي يمتلكها الآن، ومن الصعب ان نستغني عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.



وأكمل لامبارد، انه يعرف فريق نورويتش سيتي جيدا منذ العام الماضي، كما أنني أعرف نقاط القوة والضعف لديهم ، ويعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، أتوقع أن يواجهنا بأسلوب هجومي، ويجب أن أشيد بمدربهم دانييل فارك وأسلوبه في كرة القدم.



واختتم إننا بحاجة إلى الفوز فى المباريات القادمة ، ولكنني سعيد إلى حد ما بالطريقة التي نهاجم بها، وأتوقع تسجيل المزيد من الأهداف عن طريق جيرو وأبراهام وباتشواي.