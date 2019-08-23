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رياضة

حكام الصعيد يطالبون بالعدالة في التوزيع الجغرافي لتشكيل اللجنة الرئيسية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:43 م
سمير عثمان رئيس لجنة
سمير عثمان رئيس لجنة الحكام
يسرى غازى
طالب العديد من حكام الصعيد، سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بضرورة ضم خبراء من التحكيم التابعين إلى محافظات الصعيد فى التشكيل النهائى للجنة.

وينتظر سمير عثمان عقد جلسة مع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى باتحاد الكرة من أجل الانتهاء من تشكيل لجنة الحكام الرئيسية النهائى.

وتمسك حكام الصعيد بضرورة تطبيق العدالة فى اختيار أعضاء اللجنة عبر التوزيع الجغرافي للقطاعات من خبراء التحكيم فى كافة محافظات الجمهورية على أن يتم الإستعانة بعضو من الإسكندرية وآخر من القاهرة وعضو من بورسعيد وعضوين شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

كما طالب الحكام بضرورة أن يضم تشكيل اللجنة الرئيسية أيضا عضو لجنة حكام عن التحكيم النسائي، وتكون حكمة متقاعدة، فضلا عن تغيير اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بنسبة 50%.

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