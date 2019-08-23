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جهاز 6 أكتوبر يكشف أسباب هدم طوابق مخالفة بغرب سوميد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:49 م
جهاز مدينة 6 أكتوبر
جهاز مدينة 6 أكتوبر
خالد محيي الدين
قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به ما يعني دخول القانون حيز التنفيذ.

ونوه، "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن القانون نص علي تشكيل لجان فنية لرصد تلك المخالفات والتي تشكل من استشاري من نقابة المهندسين فضلا عن وجود مهندسين نقابين داخل اللجنة.

ولفت، إلي أن هناك بعض المخالفات المتواجدة في منطقة "غرب سوميد" والتي تنص اللائحة الخاصة بها على وجود طابقين من بدروم وأرضي وطابق علوي ولكن البعض لجأ لاستغلال غرف السطح وتكون منها دور كامل علي مساحة المبنى فضلا عن شروع البعض في بناء الدور الرابع.

وأكد، أن تلك الغرف يجب ألا تتخطي الـ 25% من كامل المسطح الخاص بتلك القطعة، مشيرا إلي أنهم توجهوا للتعامل مع تلك المخالفات.

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