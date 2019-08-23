ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتقديم بالمدن الجامعية لـ عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس نتيجة المرحلة الأولى للتقديم للإقامة بالمدن الجامعية إلكترونيا حيث يتم الدخول على موقع الزهراء والاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي.



وقالت جامعة عين شمس، إنه للاستعلام عن النتيجة، يمكن الدخول على موقع الزهراء ، وإدخال الرقم القومي ، وعند ظهور عبارة "أن البيانات لم يستدل عليها" لابد من التوجه لإدارة المدينة.



وأضافت جامعة عين شمس ، أنه عند تمام قبول الطالب يجب أن يبدأ فى إنهاء وتسليم الأوراق لإدارة المدينة فى مواعيد التقديم الورقي سواء كان السكن عادى او اقتصادى أو غيره.



وأشارت جامعة عين شمس إلى أنه فى حالة ظهور عبارة" تم مراجعة البيانات" فيعني ذلك أن طلبك فى حالة انتظار " ، أما فى حالة تم رفض طلبك فيعنى ذلك إما أن تقديرك اقل من جيد حتى فى حالة التقديم على السكن الاقتصادي أو أنه يوجد مخالفات امنية فى الأعوام السابقة على الطالب ويجب على الطالب انتظار مواعيد تقديم الالتماسات الورقية.



جدير بالذكر أن المرحلة الثانية للتقديم ستكون مخصصة لمن لم يقدم قبل إغلاق باب التقديم فى المرحلة الاولى سواء كان من خريجى الثانوية العامة او الطلاب القدامى ، أما إذا أتم الطالب التقديم فى المرحلة الاولى ولم يقبل لا يتم التقديم مرة أخرى على الموقع لأنه لن يتم قبول التقديم مرة أخرى ، مواعيد المرحلة الثانية من 22/8 حتى 1/9