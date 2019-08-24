السيسى يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا.. الأمن ومواجهة الإرهاب يتصدران أولويات بياريتز.. مكانة مصر الكبيرة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تطرح مزيدا من ملفات القارة

الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.. تجنيد الأفراد عبر استخدام الانترنت .. ملفات مطروحة على طاولة الزعماء



القمة تضع أهدافا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسائية



تبحث سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة



المشاركة المصرية



مجموعة السبع



نشأة مجموعة السبع



يتم التعبير عن هيمنة مجموعة السبع على الحوكمة الداخلية للصندوق من خلال الآليات الرسمية في تصويت مجلس الإدارة ومجلس المحافظين ووسائل أكثر رسمية في التشغيل اليومي" للمنظمة".



قمة 2019



وقد شهدت فرنسا هذا العام مجموعة من الاجتماعات فى إطار مجموعة السبع ، نستعرضها كالتالى :



الأمن



تم مناقشة " مكافحة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف " ، وقرر وزراء داخلية الدول الأعضاء أولًا تعزيز مطالبهم أمام منصات الإنترنت والشبكات الاجتماعية لإزالة المحتوى الإرهابي على الإنترنت، حيث إن هذا المحتوى يساهم في التطرف وسلوك الهجمات، وتم دعوة ممثلين من مايكروسوفت وجوجل وتويتر وفيس بوك للمناقشة ،وطلب منهم أعضاء مجموعة السبع إتقان برامجهم التي تمنع تلقائيًا نشر المحتوى الإرهابي المعروف، ولكن أيضًا وضع بروتوكولات للطوارئ لإزالة المحتوى الإرهابي الذي قد يصبح فيروسيًا على الفور.



وفيما يتعلق بإدارة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم ، ناقش وزراء داخلية مجموعة السبع إدارة مواطنيهم الذين شاركوا في أنشطة جهادية في سوريا والعراق كمقاتلين إرهابيين أجانب، وتم التعبير عن بعض الفروق الدقيقة ، بعضها يؤيد الحكم والإدانة في البلدان التي ارتكبت فيها الجرائم ، والبعض الآخر في بلدان منشأ هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع ذلك ، وافق أعضاء مجموعة السبع على ضرورة البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد هؤلاء الجهاديين في أقرب وقت ممكن ، لمنعهم من أن يشكلوا تهديدًا مرة أخرى.



وكانت محاربة شبكات المهربين وضد الاتجار بالبشر موضوع جلسة عمل بين وزراء مجموعة السبع بحضور ضيفين: وزير الداخلية في النيجر و وزير الأمن في بوركينا فاسو ، واثنان من منطقة الساحل ، وهي منطقة متأثرة بشدة بشبكات التهريب.



وتعهد الوزراء بتقديم المزيد من الدعم لبلدان المهاجرين والعبور ، بما في ذلك بلدان الساحل ، لبناء قدرات قوات الشرطة والأنظمة القضائية لتفكيك أكثر فعالية المهربين. كما تعهدوا بدعم خفر السواحل في بلدان العبور ، ومنع المهاجرين من الذهاب إلى البحر في أيدي المهربين عديمي الضمير والمجازفة بالموت.



أما مكافحة الجريمة البيئية ، فقد وضع وزراء داخلية مجموعة السبع مكانة مركزية في مكافحة الجريمة البيئية. سواء كانت إزالة الغابات بطريقة غير مشروعة أو الاتجار بالعاج أو الصيد غير المشروع للأنواع المهددة بالانقراض أو الإلقاء غير القانوني للنفايات السامة ، فإن الجريمة البيئية تدمر كوكبنا وهي ثالث نشاط إجرامي مربح بعد الاتجار المخدرات والتزوير، لذلك شجع وزراء مجموعة السبع على إنشاء كيانات وطنية لمكافحة الجريمة البيئية من خلال الجمع بين جميع الخبرات اللازمة "المحققون والقضاة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميون" ، كما طالبوا باعتماد تشريعات تنص على عقوبات جنائية فعالة ضد مرتكبي الجرائم ضد البيئة، والتي تنص على تعويض الضحايا واستعادة المناطق المتضررة.





مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية



على صعيد مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ، استقبل جان إيف لو دريان ، وزير أوروبا والشؤون الخارجية ، نظرائه من مجموعة السبع في دينار وسان مالو في الفترة من 5-6 أبريل 2019 ، وناقش وزراء الخارجية القضايا التي تكمن في صميم مكافحة عدم المساواة على المستوى العالمي، من خلال استجابات مشتركة للتحديات الأمنية الدولية ، ولا سيما الإرهاب والاتجار بالبشر ، وكذلك الأزمات الإقليمية الكبرى ، التي تضعف المجتمعات وتضرب أشدها ضعفا:



أولا : تعزيز ديمقراطياتنا في مواجهة تهديدات جديدة ، خاصة فيما يتعلق بعواقب الثورة الرقمية ومحاولات التدخل الأجنبي، سيتم التعامل مع الالتزامات التي تم التعهد بها في سياق "نداء باريس" الصادر في نوفمبر 2018 بشأن ردود الدول المسئولة في الفضاء الإلكتروني.



وخصصت جلسة خاصة لأفريقيا ، وهي إحدى أولويات فرنسا لمجموعة السبع هذا العام ، وتحدث خلالها الوزراء عن تعبئة المجتمع الدولي لدعم عمليات السلام الأفريقية ومكافحة الاتجار في الساحل، كان الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال محور المناقشات، سواء كان يتعلق بحماية النساء من العنف الجنسي في النزاعات أو تعزيز دور المرأة في عمليات السلام وتسوية قضايا المرأة.



وشاركت المنظمات الدولية مشاركة كاملة في مناقشات الوزراء بشأن أفريقيا ، بحضور موسى فكي ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، و ليلى زروقي ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لإفريقيا، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطي فومزيل ملامبو - نجوكا ، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، و فانيسا مونجار ، مديرة إدارة شؤون المرأة والمجتمع المدني في بنك التنمية الأفريقي ، وكلاهما عضو في المجلس الاستشاري لمجموعة السبعة المعني بالمساواة بين الجنسين النساء والرجال استعدادًا لقمة بياريتز في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس ، وقدم وزراء الخارجية مقترحات للحد من التهديدات ومحاربة التفاوتات وتعزيز الديمقراطية.





مكافحة عدم المساواة من خلال حماية التنوع البيولوجي والمناخ



وتعد قضية التآكل الساحلي والأعاصير والفيضانات تؤدي إلى عواقب صحية ، و يؤثر تغير المناخ على السكان المستضعفين بدرجة أكبر، ويضيف عدم المساواة إلى عدم المساواة ، من انعدام الأمن إلى انعدام الأمن، لهذا السبب تجعل فرنسا من مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى في هذال عام ، حيث اجتمع وزراء البيئة وممثلو المجتمع المدني في ميتز في الفترة من 5-6 مايو 2019 مع جميع الجهات المعنية ، وحددوا 4 أولويات هى محاربة عدم المساواة من خلال الانتقال البيئي التضامني ،ودعم التنبيهات العلمية والتعبئة الدولية بشأن التنوع البيولوجي والمناخ ، وتعزيز الحلول الملموسة للمناخ والتنوع البيولوجي ، وتمويل الحفاظ على التنوع البيولوجي.



وتم تنظيم قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبري حول البيئة تلخصت محاورها فى التالى :



عدم المساواة والتضامن التحول البيئي ، وذلك تمشيًا مع الأولوية الشاملة للرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع ، وبناءً على خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 ، كان الهدف هو تشجيع حلول ملموسة للتنوع البيولوجي وقضايا المناخ كانت المساواة بين المرأة والرجل مجال عمل ذا أولوية في هذا الاطار.



أما التنبيهات العلمية والتعبئة الدولية للتنوع البيولوجي والمناخ ، فقد أكد 700 من العلماء ، من خلال أبحاثهم ونبهوا من الحالة المذرية للكوكب ، لكن غالبًا ما يتم غرق مكالماتهم في تدفق المعلومات،وترغب مجموعة السبع في وضع خبرتها في قلب النقاش من خلال رفع مستوى قضية تآكل التنوع البيولوجي على الساحة الدولية بحلول عام 2020 .



أما محور حلول ملموسة للمناخ والتنوع البيولوجي ، فتم إرساء الأساس لتمويل التنوع البيولوجي من خلال دراستين أجراهما الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



أما محور المساواة بين الجنسين قضية عالمية كبرى ، فقد عقد اجتماع الوزراء حول المساواة بين المرأة والرجل في باريس في 9 و10 مايو، وحددوا أربعة أهداف هى تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي والعنف الجنسي ،وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة ، خاصة في إفريقيا.



وأعلنت فرنسا أنه بحلول عام 2022 ، سيتم تخصيص 50٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية لتدابير تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ، في عام 2019 ، سوف تتكشف الدبلوماسية النسوية بشكل رئيسي حول 3 نقاط بارزة.



- العمل الفرنسي في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

- رئاسة فرنسا في مجلس أوروبا

- رئاسة فرنسا مجموعة الدول الصناعية السبع



وتم تحديد أولويات لاجتماع الوزراء المخصص للمساواة بين الجنسين ، وهى كالتالى :مكافحة العنف الجنسي من خلال محورين ذوي أولوية ،ومكافحة الختان والزواج القسري ، ومكافحة التحرش السيبراني من خلال تحدٍ عالمي،وتعليم المرأة بأوليتين من خلال الكفاح من أجل حصول الفتيات على تعليم جيد ،وتعزيز تدريب النساء طوال الحياة.



اما التحرر الاقتصادي للمرأة ، خاصة في إفريقيا ، فيتم من خلال العمل من أجل تمكين المرأة ، خاصة في إفريقيا والساحل ، من خلال مرافقتهم في تمويل مشاريعهم وأعمالهم،وستتم دراسة مشروع المعهد المالي لاستكمال القروض الصغيرة.



الثقة الرقمية



وتعد التكنولوجيا الرقمية جزء لا يتجزأ من اقتصادياتنا ومجتمعاتنا وحياتنا اليومية، لكن التحديات التي أثيرت تتناسب مع هذا النجاح في غياب المتابعة المستمرة ، يمكن أن تصبح هذه التقنيات مصدرا للعنف أو انعدام الأمن أو عدم المساواة، ومن ثم فالتعاون الدولي ضروري أكثر من أي وقت مضى لتأكيد القيم والطموحات المشتركة التي يمكن أن تضمن تجدد الثقة في المجتمع الرقمي والاقتصاد.



وفي هذا السياق ، هدف الاجتماع غير الرسمي لوزراء التطور الرقمي ، الذي عقد في 15 مايو الماضى في باريس ، إلى التفكير في المتطلبات والقيم التي يجب أن تسود في الابتكار الرقمي والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التقنيات في المكافحة ضد عدم المساواة.



وجاء الاجتماع في إطار قمة بياريتز والمنتدى العلمي الدولي الأول حول "الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية" ، الذي أعلنته فرنسا في عام 2018 وسيعقد في نهاية أكتوبر 2019.



جدول الأعمال



هناك ثلاثة مواضيع رئيسية ستكون على جدول أعمال القمة فرنسا أغسطس 2019، أولها مكافحة محتوى الكراهية على الإنترنت ، حيث يؤكد تحدي مكافحة الكراهية على الإنترنت على الحاجة إلى بناء إطار أكثر فعالية للعمل مع المنصات عبر الإنترنت. يجب أن تكون دول مجموعة السبع قادرة على ضمان احترام مواطنيها لحقوقهم وحرياتهم على الإنترنت.



وهناك موضوع آخر وهو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومساهمتها في مكافحة عدم المساواة ، حيث إنه في إطار استمرار العمل مع كندا ، ستضع الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول الصناعية السبع مسألة الذكاء الاصطناعي ، ويجب أن تُطلق رسميًا في بياريتز "فريق الخبراء الدولي في الذكاء الاصطناعي المسئول عن على المدى الطويل ، لتوفير التوجيه لتطوير الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان ، والتي من أجل الاجتماع الوزاري للتكنولوجيا من أجل الإنسانية سوف تعد ولاية والحكم، بعد هذا السؤال المؤسسي ، سيفتح هذا الاجتماع حوارًا حول قضايا عدم المساواة والذكاء الاصطناعي (التحيز الناتج عن مجموعات البيانات والخوارزميات ، والتطبيقات الجديدة لمحاربة عدم المساواة.



والتفكير في إستراتيجية مجموعة السبع في عصر اقتصاد البيانات والحاجة إلى بناء الثقة في التقنيات الرقمية مثل مجموعة الخمس يعزز نشرها ، نظرًا لخصوصياتها واستخداماتها الجديدة التي تدعمها ، التهديدات التي ستثقل كاهل أمن الاتصالات الإلكترونية وخارجها ، على كل النشاط الاقتصادي ؛ علاوة على ذلك ، فهي تعتمد بشكل متزايد على استغلال تدفق البيانات ، مع القواعد المطبقة على عمليات نقل البيانات الدولية ، وجمعها وتخزينها ، والتي ستكون حاسمة لتطوير هذه التقنيات. في هذا السياق ، يجب على دول مجموعة السبع تبني إستراتيجية للتوفيق بين تطوير الابتكار ونشر هذه التقنيات ، مع تزويد مواطنيها ببيئة من الثقة تضمن احترام حقوقهم الأساسية ، مثل حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.



أما الموضوع الثالث فهو ضمان الحصول على الصحة للجميع ، حيث إنه يجب أن يحصل الجميع على الرعاية، وكان الهدف من اجتماع وزراء 16 و 17 مايو 2019 في باريس ، بقيادة وزير التضامن والصحة ، هو الهدف الرئيسي لتعزيز ما يسمى بالرعاية الصحية "الأولية" التي تلبي احتياجات الناس في جميع المراحل حياتهم (من حيث الوقاية أو الفحص أو الرعاية).



3 أهداف



تم تحديد ثلاثة أهداف تسعى القمة لتحقيقها هى مكافحة عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ؛ والقضاء على الأوبئة الثلاثة بحلول عام 2030: الإيدز والسل والملاريا ؛تحسين كفاءة النظم الصحية.



وأظهرت التقارير أنه لا يحصل أكثر من نصف سكان العالم على جميع الخدمات الصحية التي يحتاجونها، في العديد من البلدان تكافح النظم الصحية للاستجابة لتنوع القضايا الصحية التي يواجهها الناس طوال حياتهم، لمكافحة هذه التفاوتات.



و ترغب فرنسا في تعزيز تقوية الرعاية الصحية الأولية ، والتي هي حجر الزاوية للنظم الصحية وشرط أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان ، من خلال حشد جميع الجهات الفاعلة للقضاء على الأوبئة الثلاثة بحلول عام 2030: الإيدز والسل والملاريا ، حيث لا يزال الإيدز والسل والملاريا تقتل 2.7 مليون شخص في السنة،فتاريخيا تلتزم فرنسا بقوة بمكافحة هذه الأوبئة الثلاثة من خلال 4.5 مليار يورو منذ عام 2002 ، تعد فرنسا ثاني أكبر مساهم في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.



ومع ذلك ، فإن التوقعات الحالية هي من دون جاذبية وتبين أن هشاشة النظم الصحية تهدد عودة ظهور الأوبئة الكبرى. ستعتمد فرنسا على مجموعة السبع لتعبئة جميع أصحاب المصلحة لتحسين مكافحة الأوبئة. بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، ستستضيف فرنسا لأول مرة مؤتمر تجديد موارد الصندوق العالمي ، والذي سيكون من أبرز مجموعة السبع.



كما تسعى القمة لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في العولمة ، حيث زادت العولمة من عدم المساواة لذلك يجب إعادة التفكر فى عولمة اجتماعية.



وقد عقدت فى باريس فى يونيو الماضى اجتماعات لتقليل التفاوتات الاجتماعية مع استكشاف جميع الفرص التي أتاحتها تحولات العمل خارج بلدان مجموعة السبع ، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية (منظمة العمل الدولية ، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) ،حيث تم تحديد أربعة أهداف هى إعادة بناء العمل المتعدد الأطراف لتعزيز العدالة الاجتماعية ،ودعم وصول الجميع إلى الحماية الاجتماعية التي تتكيف مع المخاطر الجديدة ،ومرافقة التحولات الرقمية وتأثيرها على مستقبل العمل ،وتعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل.



وتسعى جى 7 الاجتماعية إلى تحقيق أربعة أهداف ، والتي سترافقها مقترحات ملموسة للحد من التفاوتات الاجتماعية وتحرر الأفراد،وسوف تلعب سياسات التوظيف والعمل والتدريب دورًا رئيسيًا فى إعادة بناء العمل المتعدد الأطراف لتعزيز العدالة الاجتماعية ، حيث أدى عدم المساواة المتزايد إلى تزايد عدم ثقة المواطنين بالعولمة وفوائدها المحتملة، وهذا هو السبب وراء رغبة مجموعة السبع الاجتماعية في معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر وتشجيع الحلول المنسقة بين الجهات الفاعلة (الدول ، المنظمات الدولية - منظمة العمل الدولية ، صندوق النقد الدولي ، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - البنك الدولي والشركاء الاجتماعيين) لتشجيع عولمة أكثر عدالة.



وتتمثل إحدى أكثر الطرق فعالية لاستعادة التماسك في العمل العالمي في دمج معايير العمل الدولية بشكل أفضل في جداول أعمال المنظمات الدولية، وبالتالي المساعدة في الحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية في كل بلد وبين البلدان والمناطق من العالم ، فدعم وصول الجميع إلى الحماية الاجتماعية التي تتكيف مع المخاطر الجديدة الحياة اليومية (المرض ، الأمومة ، البطالة ، الشيخوخة ، الإعاقة) يبرز عدم المساواة على حساب النمو المستدام والشامل.



وتريد جى 7 الاجتماعية من جميع الجهات الفاعلة المعنية، والمنظمات الدولية ، والمؤسسات المالية ، والشركاء الاجتماعيين ، ووكالات التنمية ، وكذلك القطاع الخاص ، إيجاد تحالف من أجل حصول الجميع على حماية اجتماعية كافية مخاطر جديدة للعاملين في دول مجموعة السبع وفي جميع أنحاء العالم.



مرافقة التحولات الرقمية وتأثيرها على مستقبل العمل



التحول الرقمي للاقتصاد يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من العمالة وتغيرات عميقة في ظروف العمل يجب أن تكون هذه التحولات مصحوبة لتسهيل إعادة تدريب العمال، في هذا المنظور، يمثل الاستثمار الضخم في اكتساب المهارات أولوية بالنسبة لفرنسا على المستوى الوطني، مع خطة استثمار للمهارات والقانون من أجل حرية اختيار مستقبل الفرد المهني، وكذلك على المستوى الدولى.

تعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل.



إن المساواة بين النساء والرجال، التي أعلنها رئيس الجمهورية الفرنسية كسبب كبير لفترة الخمس سنوات، يجب أن تكون أيضًا قضية عالمية كبرى، شرعت وزارة العمل في سياسة تطوعية مع "قانون حرية اختيار مستقبل الفرد المهني ، وفقًا لمبدأ "الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي"، من الآن فصاعدًا ، تلتزم الشركات بالنتائج: سيتعين تصحيح فجوات الأجور المرصودة بحلول عام 2022.



وتساهم الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع الاجتماعية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز المعايير الدولية الطموحة من أجل مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من أجل تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل ؛ وتقليل الفجوة في الأجور والوصول ومحاربة العنف والتحرش في العمل.



معًا ضد عدم المساواة : التعليم والتدريب في قلب التنمية



فلا يزال هناك أكثر من 260 مليون طفل في المدارس الابتدائية وسن المدارس الثانوية مستبعدين من المدرسة ، من بين عشرات الملايين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام ، لا يمتلك الكثير منهم المهارات الأساسية اللازمة.



فأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي تتمتع بأعلى معدلات الاستبعاد وعدم المساواة ، حيث إنه من خلال إعداد الأجيال المقبلة، سننجح في بناء مستقبل مزدهر ، وسيمنح تسلسل التعليم / التنمية لرئاسة مجموعة السبع الفرنسية الأولوية لإفريقيا وخاصة لمنطقة الساحل،وسيتم أيضًا تنفيذ منطق الشراكة ، وفقًا للخط المرغوب فيه من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية ، من خلال مساهمات المنظمات الدولية الرئيسية في قطاع التعليم والتنمية - اليونسكو و المجتمع المدني ، من أجل إثراء التبادلات وتغذية الالتزامات المشتركة.



وهدف الاجتماع المشترك لوزراء التعليم والتنمية ، الذى عقد في 5 يوليو في اليونسكو ، إلى مواصلة وتضخيم التعبئة السياسية لمكافحة عدم المساواة في التعليم ، فضلا عن دعم تعليم الفتيات في جميع أنحاء العالم ، وتحسين جودة التدريب المهني.



يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري والمعروف بـ G7 التي تستضيفها فرنسا ، حيث تسلمت فرنسا رئاسة المجموعة هذا العام بعد ان قادته كندا عام 2018 ، وتسلم فرنسا الرئاسة العام القادم 2020 للولايات المتحدة الأمريكية.الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة (بياريتز)، تليها الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التي تدفع الأسر إلى الموت، بعد إغرائهم بحياة أفضل مع الحديث والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب.تناقش القمة ملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، حيث وضعت القمة أهدافا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقياوتولى القمة - وفقا لما نشر على موقع الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) - أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.كما تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحوكمة المالية العالمية، وهو موضوع يحتاج إلى تنسيق مجموعة السبع حتى إذا كانت القضية تتعلق بالمجتمع الدولي ككل.انعقد ما بين 1 يناير 2019 و30 يناير 2019 العديد من الاجتماعات بين وزراء الداخلية لمواجهة العديد من التحديات الأمنية ومن جانب آخر تقليص الفجوة وعدم المساواة ، وتعد قضية الأمن ومواجهة الإرهاب هي أهم قضية على لائحة أولويات قمة بياريتز في أغسطس المقبل ، ولذلك اجتمع وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانر" مع نظرائه من المجموعة يوم 4 و5 أبريل لمناقشة أهم التحديات.وقاموا بدراسة جدوى عن وضع وقياس مدى خطورة الإرهاب حاليا .. والتطرق لملف عودة الدواعش الفرنسيين والأجانب إلى موطنهم الرئيسي ، بالإضافة كان هناك الحديث عن إشكالية "تجنيد" الأفراد عبر استخدام الانترنت وقد دعوا الكيانات الرقمية الكبيرة مايكروسوفت، فيسبوك، جوجل وتويتر"لضرورة وضع حلول لمواجهة بث محتويات بها نوع من الراديكالية والتطرف ، وكذلك الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتي تدفع الأسر إلى الموت، بعد إغرائهم بحياة أفضل، وسيتم الحديث والتطرق للجرائم البيئية والتي تضر بالكوكب.نستعرض فى السطور التالية نشأة مجموعة السبع وتحليل المشاركة المصرية فى قمة هذا العام.لمصر في هذه القمة دور كبير ومكانة كبيرة ، أولا فهي في نفس الوقت ترأس الاتحاد الافريقي وافريقيا تعتبر أولى اهتمامات فرنسا لهذا العام، لذلك يمكن لمصر تسيير مصالحها من خلال عرض مقترحات وصفقات في هذه القمة وخصوصا بالاتفاق مع فرنسا ، بالإضافة لتقارب الرؤى في العديد من القضايا الإفريقية ، لذلك يمكن لمصر بفضل موقعها الجغرافي في إفريقيا وعلاقات الجيدة مع الجوار القيام بمقترحات وعقد صفقات هامة في هذه.كما أن قضية الإرهاب ستكون حاضرة بقوة ، ولذلك على مصر اغتنام الفرصة للحصول على أكبر مكاسب ممكنة من خلال الدبلوماسية وتقديم امتيازات خبراتها في المجالين وفي المقابل الحصول على مكتسبات والأهم هو عقد أكبر تحالفات ممكنة.مجموعة السبع تندرج تحت مفهوم سياسي وهو "الحوكمة العالمية" أي حسن إدارة سياسة العالم ، وهي مجموعة مناقشة غير رسمية تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الدول من الاقتصاديات الصناعية الكبرى، حيث تمثل الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 10٪ من سكان العالم و 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي (مقارنة بـ 13٪ من سكان العالم و 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي في عام 1980)، بصفتها هيئة مرنة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول المشاركة كمواضيع أقل توافقية ،ومجموعة السبع ، مثل مجموعة العشرين ، ليس لها أمانة دائمة أو وضع قانوني.يتم ضمان رئاسة المجموعة من قبل إحدى الدول الأعضاء بالترتيب التالي: فرنسا ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، روسيا (مستبعدة مؤقتًا) ، ألمانيا ، اليابان ، إيطاليا ، كندا، وقد تقرر الرئاسة في مؤتمرات القمة دعوة بعض الدول المدعوة أو المنظمات الدولية.على سبيل المثال ، دعت الرئاسة الإيطالية خمس دول من القارة الأفريقية لحضور قمة تورينو في عام 2017: النيجر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وتونس.يمثل الاتحاد الأوروبي في مجموعة السبع على أساس دائم في قطاعي المالية والشيربا ؛ ويشارك صندوق النقد الدولي أيضًا في اجتماعات القطاع المالي،و يتوج الاجتماع السنوي للقادة (رؤساء الدول والحكومات) بصياغة ونشر بيان.يتكون جى 7 من قطاع الزراعة ، البيئة ، التوظيف ، الصحة ، وغيرها وقطاع سياسي (الشؤون الخارجية) ، وقطاع المالية (الموضوعات الاقتصادية والمالية).يشارك بنك فرنسا في اجتماعات قطاع "التمويل"، الذي تأسس عام 1986 والمخصص لمختلف الموضوعات الاقتصادية.والغرض من هذه الاجتماعات هو السماح بتبادل الآراء والمناقشات السياسية بين وزراء المالية والمحافظين حول حالة الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي ، وكذلك بشأن مختلف القضايا الموضوعية التي اختارتها الرئاسة. والتي يمكن أن تكون استشارة بتنسيق مقيد مفيدة.ويتم إعداد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من خلال اجتماعات نوابهم، حيث إنهم يغذون مؤتمر القمة السنوي لرؤساء الدول والحكومات، الذي يعد ذروة عام العمل، ويمكن أن تعمل مجموعات العمل أو مجموعات الخبراء في مرحلة أولى من اجتماعات المناوبين لتغذية مناقشاتهم حول بعض النقاط.يمكن اعتبار هذه المجموعة مركز لكل التطورات والقرارات التي تتخذها المنظمات الدولية ومنها منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية.تخضع هذه المجموعة في قراراتها للتقلبات الداخلية في الدولة التي ترأس المجموعة في هذه السنة، ولكن أيضا تخضع لضغوطات الخارج (ودول جنوب المتوسط) تحديدا بالإضافة إلى صوت المثقفين والمجتمع المدني وكذلك من هم ضد العولمة،وتعتبر ضغوطات الدول النامية هي الأقوى في التخفيف من حدة بعض القرارات التي تتخذها المجموعة، حيث يتم بحث المشاكل الاقتصادية الرئيسية مثل تنظيم وتشغيل النظام ، والنظام المالي والنقدي الدولي ، فتح النظام التجاري الدولي ،كانت الطاقة من البداية قلب المواضيع التي تم تناولها خلال القمم.وستتم معالجة القضايا الاقتصادية الأخرى: العمالة ، البنية التحتية العالمية للمعلومات ، شيخوخة السكان ، الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن القضايا السياسية سوف تصبح ذات أهمية متزايدة ، مع قضايا الأمن والأزمات الإقليمية ، حقوق الإنسان ، الهجرة ، الكفاح ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل.أما القضايا العالمية ، مثل البيئة والاحتباس الحراري ، الاتجار بالمخدرات أو الأوبئة في التسعينيات وفي الألفينيات كانت حاضرة بقوة فى اجتماعات القمة ، وأسفرت مؤتمرات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة الثماني عن التزامات كثيرة من المشاركين.نشأت مجموعة السبعة بعد اندلاع أزمة البترول في عام 1973، ومن بعدها بفكرة تعويم العملات أمام الدولار، هذا القرار المالي دفع وزراء مالية الدول الغربية الأربعة الأغنى اقتصاديا (فرنسا، أمريكا، بريطانيا وألمانيا) للاجتماع في "مكتبة" البيت الأبيض بواشنطن لبحث الآراء والمواقف والأهم تأثير تعويم العملات المحلية أمام الدولار.في أبريل 1973 ، دعا وزير خارجية الولايات المتحدة (وزير المالية) جورجشولتز ، نظرائه الألمان (هيلموت شميدت) والفرنسي (فاليري جيسكار ديستان) والبريطاني (أنتوني باربر) لحضور اجتماع مجموعة المكتبة ،وهذه المقابلة التاريخية التي عرفت باسم اجتماع "مجموعة المكتبة" كانت الدافع القوي لتأسيس مجموعة السبعة، حيث وجد زعماء الدول إيجابية مثل هذه المناقشات التي أتت بثمارها فيما بعد.وتعتبر قمة رامبوييه (15-17 نوفمبر 1975) هي أول "قمة غربية" ويمكن اعتبارها شهادة ميلاد مجموعة السبع أو الثمانية وهي أتت بدعوة من الرئيس الفرنسي آنذاك وهو (فاليري جيسكار ديستانج) وبعدها اقترح الرئيس الأمريكي فورد عقد قمة أخرى في بورتوريكو العام التالي سنة 1976المجموعة نشأت أيضا لأسباب سياسية وهي اكتشاف ضرورة حسن إدارة الاقتصاد على المستوى العالمي ومواجهة التحديات الناتجة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي والليبرالي.القمة الأخيرة العام الماضي شابتها الانقسامات، ما بين الولايات المتحدة من جانب والست دول الأخرى من جانب آخر ،ورفض ترامب التوقيع على المذكرة النهائية للقمة... واتهم جاستين ترودو الوزير الأول الكندي بالكذب ورفض اتفاقية التجارة التي توصلت إليها المفاوضات وصرح انه سيقوم بفرض ضريبة جمركية على مصنوعات الحديد والصلب الآتية من الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا بالإضافة إلى رفع الضريبة على المنتجات اللبنية إلى أكثر من 200 في المئة.وهنا اختلف مع ماكرون الذي أكد وقتها لوسائل الإعلام أنه أيضا سيرفع ضريبة على المنتجات الأمريكية وأن القرار بات في يد الولايات المتحدة فإن تراجعت يتراجعون هم أيضا وعبرت أنجيلا ميركل عن استيائها من القرارات الأمريكية وتيريزا ماي قالت انها لا تفهم أسباب عدم قبول ترامب.تعقد قمة العام الحالى فى مدينة "بياريتز ، حيث اختارها الرئيس الفرنسى ماكرون للعديد من الأسباب منها أنه قضى فيها العطلة الصيفية مع زوجته في عام 2016 عندما كان وزيرا للاقتصاد، وانبهر بجمال الطبيعة ، ويريد إحداث توابع اقتصادية جيدة في هذه المدينة التي عانت من خلل أمني في بداية الألفية الثالثة ووقوع أعمال عنف ، كما أنه يريد انتهاز الفرصة لتجديد فندق "بالاس " واجراء دعاية عالمية للسياحة في المدينة ، فضلا عن خفض التوتر في هذا الإقليم الذي كان يريد مزيد من الاستقلال عن الحكومة المركزية في باريس لأنه ببساطة يتحدث لغة أخرى غير الفرنسية "الباسكي".تتميز مدينة بياريتز بالعديد من المعالم ، أشهرها متحف الماء ، وسيتي أوشن ،ومنارة بياريتز، وكذلك طريق شواطئ الباسك ،وكاتدرائية سانت ماري دي بايون.وتدير مجموعة السبع أجندات وجدول أعمال العديد من المنظمات ، منها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتدير مجموعة السبع أجندات وجدول أعمال العديد من المنظمات والتي أنشأتها فرقة العمل للإجراءات المالية في قمة لارش في عام 1989 ، وفريق ليون (فريق الخبراء المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية) الذي أنشئ خلال قمة هاليفاكس في عام 1995 ؛ ومجموعة العشرين التى تأسست فى عام 1999 ، وإنشاء منتدى الاستقرار المالى ، وأيضًا منتدى الاستقرار المالي في عام 1999 ؛ وفريق الخبراء المعني بالنفاذ إلى التكنولوجيات ، يشار إليه عادة باسم فرقة العمل المعنية بقوة الفرص الرقمية) ، التي أنشئت في قمة أوكيناوا في عام 2000 ؛ وفرقة العمل المعنية بالطاقة المتجددة في مجموعة الثمانية (مهمة الطاقة المتجددة في مجموعة الثماني) التي أنشئت في قمة أوكيناوا في عام 2000 ؛والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذى أنشىء فى عام 2001 ، مجموعة روما "سابقا مجموعة العمل لمكافحة أو فريق مكافحة الإرهاب) ، الذي أنشئ في عام 2002 ؛ لجنة أفريقيا (2004) ، التي تتبع فريق الخبراء المعني بالمساعدة المقدمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (فريق الخبراء المعني بتقديم المعونة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) ، الذي أنشئ عام 1985.تناقش القمة المشاكل الاقتصادية الرئيسية مثل تنظيم وتشغيل النظام المالي والنقدي الدولي ، فتح النظام التجاري الدولي وكانت الطاقة من البداية قلب المواضيع التي تم تناولها خلال القمم ، ستتم معالجة القضايا الاقتصادية الأخرى: العمالة ، البنية التحتية العالمية للمعلومات ، شيخوخة السكان ، الشركات الصغيرة والمتوسطة.القضايا السياسية سوف تصبح ذات أهمية متزايدة ،مع قضايا الأمن والأزمات الإقليمية ، حقوق الإنسان ، الهجرة ، الكفاح ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل ، والقضايا العالمية ، مثل البيئة والاحتباس الحراري ،ستتطور الجريمة عبر الوطنية أو الاتجار بالمخدرات أو الأوبئة من النهاية في التسعينيات وفي الألفينيات.