أهم حدث في 2019 .. خبير اقتصادي يكشف مزايا خفض الفائدة.. فيديو

قال الخبير الإقتصادي محمد نجم، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعتبر أهم حدث اقتصادي في عام 2019.



وأضاف محمد نجم في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، أن القرار في غاية الأهمية وله انعكاسات إيجابية كثيرة على رأسها ارتفاع النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في البنوك يزيد من حجم الإستثمار وإقبال الشركات على الاقتراض من البنوك.



وتابع محمد نجم:"القطاع الخاص والشركات هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري وتوظف أكثر من 75 % من القوى العاملة في الاقتصاد".



وأكمل محمد نجم: "كل التوقعات ترجح ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات".