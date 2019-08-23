تبيع أدوية مهربة ومحظورة.. غلق 3 صيدليات مخالفة بدمياط

شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة مجموعة من الحملات التفتيشية علي الصيدليات الخاصة شملت 105 صيدليات ومخزن أدوية في الفترة من 20 يوليو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.



ضمت الحملات جميع مفتشي الصيدلة بالنطاق الجغرافي للمحافظة وعددهم 15 مفتشا صيدليا.



أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 20 محضرا ومخالفة وكذلك تنفيذ الغلق الإداري لعدد 3 صيدليات وبالعرض على محافظ دمياط لاستصدار قرار غلق أخرى لمخالفة شروط الترخيص.



تنوعت المحاضر ما بين وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مهربة ومحظور بيعها وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون وجود فواتير ووجود مستحضرات بصفة دوائية مجهولة المصدر.



كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم وجود مدير بالصيدلية أو من ينوب عنه.



وتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة التابعة حسب النطاق الجغرافي للصيدلية المخالفة.



يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة والسكان بدمياط برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وحماية المستهلك وتوفير خدمات دوائية آمنة تتوافق مع المعايير والإشتراطات الوطنية.