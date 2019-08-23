فضية وبرونزية للبعثة المصرية في سباحة دورة الألعاب الإفريقية

حصد السباح المصري مروان القماش، ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بينما أضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية.



وحقق القماش فضية سباق ٤٠٠ متر حرة بمنافسات السباحة في الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة.



وذهبت الميدالية البرونزية في ذات السباق للبطل المصري أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة.