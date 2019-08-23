مصرع مدرس وابنته غرقا فى نيل نجع حمادى

لقى مدرس وابنته مصرعهما غرقًا فى نهر النيل بنجع حمادى أمام شركة السكر.



تلقى اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بمصرع خالد عبد العظيم ابراهيم 40 عاما" مدرس" وابنته رحاب 15 عاما، غرقًا في نهر النيل أمام شركة السكر بنجع حمادي.



تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمعاونة الأهالى من انتشال الجثتين، وإيداعهما مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.



تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

