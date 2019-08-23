ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مدرس وابنته غرقا فى نيل نجع حمادى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:15 م
غرق -
غرق -
يوسف رجب
لقى مدرس وابنته مصرعهما غرقًا فى نهر النيل بنجع حمادى أمام شركة السكر.

تلقى اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بمصرع خالد عبد العظيم ابراهيم 40 عاما" مدرس" وابنته رحاب 15 عاما، غرقًا في نهر النيل أمام شركة السكر بنجع حمادي.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمعاونة الأهالى من انتشال الجثتين، وإيداعهما مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل وإصابة 2 في حادث تصادم بنجع حمادي

ترشيحاتنا

زيادة قوة الجنيه.. خبير اقتصادي يوضح أهمية انخفاض سعر الفائدة

بطل رقص.. ريهام سعيد تقصف جبهة تامر حبيب بعد الهجوم عليها

الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

فيديوجراف| تفاصيل تطورات الحالة الصحية للمطرب هيثم شاكر

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

مؤامرة الحريم .. الكشف عن اغتيال رمسيس الثالث بعد أكثر من 3 آلاف عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد