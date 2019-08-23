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تعليم

محافظ شمال سيناء: الدراسة تبدأ فى المواعيد المقررة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:32 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
احمد صالح
أعلن اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المقررة حيث تبدأ أولا بالنسبة لرياض الأطفال كى جي ، ثم تبدأ بعدها فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين ثم باقي المدارس على مستوى المحافظة.

شدد المحافظ على الالتزام بطابور الصباح والاهتمام بالإذاعة المدرسية مع احتوائها على المعلومات الثقافية والدينية والتاريخية التى تناسب الطلاب، وضرورة الالتزام بتحية العلم يوميا خلال طابور الصباح مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية. وعدم خروج العاملين من المدرسة خلال فترة العمل إلا بإذن رسمى أو خط سير على أن يتناسب خط السير مع العمل المكلف به .

وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بمتابعة المدارس خلال العام الدراسى والتأكد من تنفيذ التوجيهات والتعليمات الخاصة بانتظام العملية التعليمية .

وطالب المحافظ مديرى المدارس بانشاء سجل للطلاب المتأخرين مع قيام الإخصائي الاجتماعى بالتواصل مع أولياء الأمور ومعرفة أسباب تأخر أبنائهم، مشددًا على أن تكون تقارير الكفاية السنوية للمدرسين طبقًا للمجهود الفعلى فى المدرسة.

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