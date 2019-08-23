للتغلب على ضعف الضغط .. مياه الفيوم : خط جديد لقرى الكعابى

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة متمثلة فى قطاع التخطيط وقطاع المياه ومن خلال التحليل الهيدروكى وبرنامgis قدمت اقتراحاتها للشركة القابضة من أجل تنفيذ خط مياه لقرى الكعابى القديمة، وذلك منذ شهر يناير ٢٠١٩ ضمن خطة الإحلال والتجديد ٢٠١٩ -٢٠٢٠ التى تنتهجها الشركة وقد تمت الموافقة والتصديق عليه فى شهر مايو ٢٠١٩ وتم ترسيتها على أحد المقاولين وسيتم اصدار امر الشغل له غدا السبت ، وذلك من أجل التغلب على مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب نتيجة الكثافة السكانية والتوسع العمرانى والتى تشهدها معظم قرى المحافظة.



وأضاف درة ان طول الخط الذى يتم تنفيذه والمسمى خط مطرطارس الكعابى يبلغ طوله ٤٥٠٠ متر وبقطر ٢٢٥ مم ويخدم قرى الكعابى القديمة والمقطع ومنشية عطيفة ومحفوظ شريف وحسانين ضيف الله.



وأشار رئيس الشركة ان الشركة تعمل وتنفذ المشاريع وخطط الإحلال والتجديد بطرق وأساليب علمية ومدروسة مسبقا ولا تعمل تحت أى ضغط وان هناك قطاع التخطيط هو من يخطط لتنفيذ مثل هذه المشروعات التى تخدم الأجيال الحالية والقادمة.



يتم حل مثل هذه المشكلات حلا جذريا وليس حلا مؤقتا لأننا فى النهاية مشروع خدمى ويهمنا فى المقام الأول والأخير أن تصل الخدمة لجموع المواطنين وبصفة منتظمة ومستمرة وأن يشعر المواطن بحالة من الرضا نتيجة استمرارية الخدمة وتجويدها.