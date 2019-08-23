صلاح محسن يهدي هدفه في أطلع بره لوالده المتوفى.. فيديو

أهدي صلاح محسن هدفه لوالده الذي توفي الأسبوع الماضي بتقبيل الشارة السوداء التي كانت في يده مع تسجيله فى مرمى اطلع بره من جنوب السودان بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.



وسجل صلاح محسن، الهدف، في الدقيقة 6 من عمر المباراة من صناعة حسين الشحات.



وتعد تلك أول مشاركة للاعب صلاح محسن مع النادي الأهلي عقب وفاة والده ليلعب بديلا عن وليد أزارو.



وكان النادي الأهلي قد فاز في مباراة الإياب 4 - 0 رد والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد الجيش ببرج العرب.