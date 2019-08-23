جامعة حلوان تعلن برنامج هندسة العمارة.. والبروفيسور الأمريكي چيفري روبينز يقيم ورشة عمل.. وكلية العلوم تعلن جداول دور سبتمبر

تعرف على مميزات برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بجامعة حلوان

البروفيسور الأمريكي چيفري روبينز يحاضر في ورشة عمل

جدول امتحانات دور سبتمبر لطلاب كلية العلوم



طرحت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية الذى يساهم فى إعداد خريج متميز فى التصميم المعمارى والتنفيذ مؤهل للعمل فى السوق المحلية والإقليمية.



وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن البرنامج يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات لإعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة، ويمكنه تبوء المناصب المهنية والقيادية، وقادر على تطوير قدراته العلمية من خلال التعليم الذاتى والمستمر.



وأوضحت الدكتورة زينب محمد الرزاز القائم بعمل عميد كلية هندسة المطرية أن البرنامج يهدف الى توفير تعليم عالي الجودة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة في التصميم والتنفيذ المعماري، وتزويد الطلاب بالخلفية النظرية والتطبيقية اللازمة للممارسة المهنية فى المجالات المختلفة من التصميم المعماري والإشراف على التنفيذ.



كما يساهم البرنامج فى تنمية قدرات الطلاب فى الابتكار والتعلم الذاتي لحل مشاكل البيئة من منظور الاستدامة، إلى جانب تنمية مهارات الإتصال الفعال والقيادة والعمل الجماعي والمنافسة.



ويتميز برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلى والإقليمي لمهندس يتميز بالمعرفة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعماري والاشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب فى التصميم المعمارى بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة و تلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.



ويتضمن البرنامج تخصصات تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج، بالإضافة إلى محتوى الخطط الدراسية بالبرامج يوفر لسوق العمل نوعية الخريجين المطلوبة فيما يخص مهارات الإتصال والعرض والكتابة الفنية، ومن مميزات البرنامج إعتبار التدريب الصيفى للطلاب ضمن متطلبات التخرج، حيث يوفر الخبرة العملية بجانب المعرفة العلمية.



ويعتمد نظام الدراسة بالبرنامج على وجود مرشد أكاديمي لكل مجموعة من الطلاب، وذلك لتوجيههم أكاديميًا فيما يخص الخطة الدراسية لكل منهم، إلى جانب مرونة الدراسة وفقًا للائحة نظام الساعات المعتمدة، ما يسمح للطالب بدراسة عدد المقررات المناسب لامكانياته الاستيعابية، ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المعمارية والأعمال الاستشارية المرتبطة بصناعة البناء



تنظم وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة Nature Research Academy المؤسسة الشهيرة في مجال البحث والنشر العلمي على مستوى العالم وفي جميع المجالات العلمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل عن "الأبحاث الإكلينيكية" والتي تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ويحاضر فيها البروفيسور الأمريكي الشهير چيفري روبينز ب Nature Research Academy للحديث عن المشاريع البحثية الإكلينيكية وخطوات إجراء البحوث وأساليب جمع المعلومات للوصول إلى نتائج بحثية دقيقة.



تقام فعاليات ورشة العمل في العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصر يوم الأحد المقبل بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي



أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر2019.



وأشار اعضاء الاتحاد الى انه تم تحديد واعلان الجدول على للطلاب، موضحا أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.



جدير بالذكر أن مواعيد الكشف الطبى بجامعة حلوان من الساعة ال9 صباحا حتى 3 عصرا، و بدأت إجراءات الكشف الطبى بالجامعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٤ أغسطس ٢٠١٩