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بنك مصر: قرار خفض الفائدة سليم 100% من جميع الاتجاهات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:10 م
محمد الأتربي
محمد الأتربي
عبد الخالق صلاح
قال محمد الأتربي؛ رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% جريء ويخدم توجهات الدولة الاقتصادية؛ منوها أن القرار إيجابي لكل المواطنين سواء المستثمر أو الدولة.

وأكد الأتربي خلال برنامج "اليوم"؛ المذاع على فضائية "دي إم سي"؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ أن من سياسات البنك المركزي تسعى إلى تخفيض التضخم؛ والقرار من جميع الاتجاهات سليم 100% لأنه يساعد على خفض التضخم؛ مرددا: « التضخم طالما ينخفض هيكون في انخفاض في سعر الفائدة».

وأشار الأتربي إلى أن المركزي يتبع حاليا بخفض الفائدة سياسة توسعية تستهدف تنشيط السوق.

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