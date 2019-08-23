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رياضة

سيف عيسى يكتفي بفضية تحت ٧٤ كجم بتايكوندو الألعاب الأفريقية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:41 م
سيف عيسى
سيف عيسى
نور عادل
حصد البطل المصري العالمي سيف عيسى، الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرياض.

وواجه سيف عيسى، في المباراة النهائية لوزن تحت ٧٤ كجم منافسه التونسي وانتهت المباراة بالضربة الذهبية بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة ٦-٦ لكلا اللاعبين.

وسبق للتايكوندو المصري حصد عدة ميداليات منذ بداية المنافسات وحصد ذهبيتين و٤ فضيات وبرونزية وحيدة في الأيام الماضية، حيث تنتهي منافسات التايكوندو اليوم، وتنطلق غدا بنفس الصالة منافسات الكاراتيه بمشاركة المنتخب المصري.

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