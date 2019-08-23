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رياضة

قائمة الزمالك في مواجهة العودة أمام ديكاداها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:11 م
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ السبت.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:
محمد عواد - محمد ابو جبل فى حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش.

في خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمد عنتر - إسلام جابر - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

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