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تسبب التجاعيد.. هاني الناظر يحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:52 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن علاج الحرق نتيجة التعرض لأشعة الشمس غسول "الكلامينا" ويتم رجه ويستخدم 3 مرات يوميا أو استخدام أحد أنواع الكريمات الشهيرة.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التعرض لأشعة الشمس يساعد على الاستفادة من تكوين الفيتامينات، ولكن بحذر إذ أن التعرض للشمس لمدة طويلة يعد من أهم أسباب ظهور التجاعيد المبكرة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن مفعول الكريمات الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس ساعتين فقط، وبعدها تصبح بدون أدنى تأثير.

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