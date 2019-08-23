البنك الأهلي يكشف مزايا قرار المركزى بـ خفض سعر الفائدة 1.5%

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار خفض سعر الفائدة 1.5% يساهم فى زيادة الطلب على القروض في مجالات الصناعة والتجارة وخلق فرص عمل.



وأكد "أبو الفتوح"، خلال برنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ أن انخفاض أسعار العائد على العملات الأمريكية أدى إلى خفض سعر الفائدة؛ ويساعد على قوة الجنيه في السوق؛ خلال الفترة القادمة.



واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس الخميس، وقررت خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بـ1.5%، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.

