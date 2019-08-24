ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة.





أجابت الدار في فتوى لها، أنه إذا كانت الصلاة جهرية -كصلاة الفجر والمغرب والعشاء- يجوز لها أن تجهر بالقراءة ما لم تكن بموضع يتمكن فيه أجنبيٌّ أن يسمع قراءتها، فالمرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الصلوات الجهرية.



