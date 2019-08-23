ثلاثة محاور عمل لجمعية قدامى الرياضيين بالفيوم

عقد مجلس ادارة جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم اجتماعا برئاسة الكابتن احمد جمعه رئيس مجلس الادارة وذلك بمقر الجمعية .حضر الاجتماع اللواء وحيد الزمان زكريا نائب رئيس مجلس الادارة والكابتن صبرى برديسى امين الصندوق وعادل سالم وأيمن مصطفي وسيد الشورة أعضاء المجلس ومن المؤسسين الكابتن عادل زيان والكابتن نادى رجب.



خلال الاجتماع استعرض "جمعة" ما قامت به الجمعية خلال عام منذ بداية فكرة تأسيس الجمعية حتى تم اشهارها تحت رقم 1713 لعام 2018 وانه خلال هذه الفترة تم اقامة احتفاليتين كبيرتين الاولى حفل افطار جماعى للرياضيين بالمحافظة خلال شهر رمضان والثاني تكريم الكابتن ايمن الرمادى ابن الفيوم لحصوله على ثانى احسن مدرب فى دولة الامارات "دورى المحترفين" هذا العام وشارك فيه 120 من الرياضيين بالمحافظة وعلى هامش التكريم اقيمت ندوة حاضر فيها الدكتور فاروق عبد الوهاب استاذ فسيولوجيا الرياضة وعميد كلية التربية الرياضية بالمنيا الاسبق.



أكد رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية ستعمل خلال الفترة القادمة على 3 محاور اولها الناحية الاجتماعية والصحية و سيقتصر دور الجمعية على تقديم هذه الخدمة لاعضائها و سوف يكون هناك رعاية لاسر بعض قدامى الرياضيين الذين توفاهم الله قبل اشهار الجمعية وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الاطباء والمؤسسات الصحية لتقديم الخدمة لاعضاء الجمعية مقابل تخفيضات تتراوح بين 30 الى 50% .



والمحور الثانى هو مجال التدريب بإقامة دورات تثقيفية فى مختلف الالعاب للاعضاء مع الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية من كبار المدربين والحاصلين على الشهادات التى تؤهلهم لذلك .



والمحور الثالث عمل أكاديميات فى كرة القدم والسباحة وبعض الالعاب الاخرى.



طالب اللواء وحيد الزمان من اعضاء مجلس الادارة ضرورة الاهتمام بضم أعضاء جدد للجمعية خلال الفترة القادمة حتى يمكن لها ان يتسع نشاطها وتقوم بدورها فى خدمة المجتمع الفيومى عامة والرياضى خاصة.







