انطلاق مباريات دورى مستقبل وطن لكرة القدم بمدينة بدر .. صور

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة القاهرة، مباريات دورى حزب "مستقبل وطن" السنوى للعام الثانى على التوالى بأمانة مدينة بدر وسط حضور جماهيرى وقيادات أمانة العمل الجماهيرى للحزب بمحافظة القاهرة، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم".



وأشار المحاسب ناجد شنب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة بدر، أنه تم تسليم جميع الفرق الزى الرياضى الخاص بالبطولة وعمل القرعة العلنية فى إجراءات من الشفافية الكاملة، مضيفا أن إقامة دوري الحزب ، لكرة القدم للموسم الثانى، يأتى استكمالًا لرؤية الحزب التى يتبناها بأهمية دور الشباب، بإعتبارهم قادة المستقبل.



وقال محمد عبدالفتاح، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بأمانة بدر، إن الدورى يأتى فى إطار السياسة التي ينتهجها الحزب بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف والترفية عن الشباب ، سواء كانت أنشطة "إجتماعية، ثقافية، رياضية، خدمية"، مضيفًا أن التركيز على فئة الشباب بإعتبارهم العمود الفقرى للمجتمع.



وأكد وليد يحيى، أمين الشباب للحزب بأمانة مدينة بدر، أن شروط البطولة، تضمنت أن يشكل كل فريق مشارك بدورى "مستقبل وطن"، من 8 لاعبين،"5 أساسى،3 إحتياطى"، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 30 عاما، ولأول مرة يسمح بمشاركة 2 من اللاعبين لا يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فنى ومدير إدارى، في المرحلة العمرية، فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما، مشيرًا أن البطولة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 21 وتنتهى يوم الأحد 25 أغسطس الجارى فى حفل الختام الساعة الـ7 مساءً.



وأشار عبدالفتاح الدغيدى، أمين العمل الجماهيرى بأمانة الحزب بمدينة بدر، أن البطولة مكونه من 8 فرق من أبناء المدينة وستقام جميع المباريات على ملعب حى "الأشجار" المتميز سابقًا.. مشيرًا الى أن البطولة تأتى إستكمالًا لرؤية الحزب التى يتبناها بأهمية دور الشباب، بإعتبارهم قادة المستقبل.. و إستيعاب طاقتهم خصوصًا فى أيام الأجازة الصيفية.



ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب والمواطنين للتخفيف عنهم.