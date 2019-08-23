أحمد صلاح حسني مع منى الشاذلي: تركت الأهلي من أجل التمثيل.. وسرقت أكل العرسان

لا تزال الأصداء متواترة، حول حلقة الفنان أحمد صلاح حسني، في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، التي أذيعت أمس الخميس 22 أغسطس، حيث تصدر حسني تريند جوجل عقب الحلقة مباشرة، ونرصد فيما يلي أبرز التصريحات التي جائت فيها.



أحمد صلاح حسني مع مني الشاذلي

لم تخل حلقة أحمد صلاح حسني مع مني الشاذلي، من المفاجآت، فخلال البرنامج، قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه خلال الفترة التي احترف فيها كرة القدم، كان من أصدقائه المقربين أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك؛ إبراهيم سعيد لاعب الأهلي.



وأضاف أحمد صلاح حسني، أن الثلاثة كانوا في غاية الشقاوة في فترة العشرينات، موضحا أن معسكر المنتخب جمعهم أكثر من مرة، ولكنه كان أكثرهم شقاوة وشغبا.



وحكى أحمد صلاح حسني، عن موقف مضحك في معسكر المنتخب أيام الراحل المدرب محمود الجوهري، حيث قاموا بالاستيلاء على عشاء عريس وعروسة كانوا في الفندق الذي عسكر فيه المنتخب.



وأشار أحمد صلاح حسني، إلى أن أمرهم انكشف وقام الكابتن محمود الجوهري بكسر الباب عليهم، لأنهم أكلوا أسماك وجمبري وهم في فترة الرجيم بمعسكر المنتخب.



أحمد صلاح حسني حكايتي

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه لم يكن يتوقع أبدا النجاح الذي حققه في مسلسل «حكايتي»؛ والذي شارك في بطولته أمام الفنانة ياسمين صبري، موضحا أن سر نجاح شخصية «علي» التي جسدها هي الصفات الحميدة التي كان يحملها «علي» في المسلسل.



أحمد صلاح حسني والأهلى

وأضاف أحمد صلاح حسني، أن ثقافة المجتمع في الماضي كانت تعترض على السفر للخارج خاصة أنه كان يلعب في النادي الأهلي، ووالدته كانت تخاف عليه.



وأكد حسني، أن في الفترة التي كان يلعب فيها بالنادي الأهلي، تحدث مع والده أن يترك كرة القدم ويحترف التمثيل من خلال الالتحاق بمعهد السينما؛ مرددا: « ابويا قالي انت مجنون».





أحمد صلاح حسنى وزوجته

وأضاف أحمد صلاح حسني، أنه وزوجته يعشقان الرياضة مما يجعلهم يخرجون الطاقة السلبية الموجودة داخلهم ويعيشون حياة هانئة؛ وتحدث حسنى عن علاقة النسب التي تربطه بالنجم أمير كرارة، مشيرا إلى أن «كرارة» متزوج من أخته، لترد «الشاذلي»، قائلة: «أنا كنت مفكره انك متزوج أخته»، ليرد: «لا العكس هو اللي جالي ومتجوز أختي أنا بابا».





أحمد صلاح حسنى ملحن

فجر أحمد صلاح حسني، مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف أنه لحن أغاني بدون كتابة أسمه عليها، منها لـ عمرو دياب وشيرين وحسام حبيب ومحمد حماقي، وقدم التحية الى المطرب الكبير محمد حماقي، موضحا أنه كان من أكثر الداعمين له في فترة التلحين.



وأكد أحمد صلاح حسني، أنه كان يلحن في الخفاء لانه يخشى أن يقول الناس عنه «صاحب بالين كداب»؛ منوها أنه اعطى كل شئ حقه واتقنه.



وأشار حسنى، إلى أن أول من قدمه إلى عالم التلحين هو صديقه المطرب حسام حبيب؛ مرددا: «لحنت له وقلت له أكتب أسمك علي اللحن وانا راضي ولما الأغاني اللي لحنتها نجت فرحت جدا .. وأنا عمري ماندمت على قرار خدته أبدا ».





أحمد صلاح حسنى وابنته

قال إنه عقب الزواج، ورزقه الله بمولودة شعر أنه تغير تماما، موضحا أنه طول الوقت يريد العودة الى المنزل لرؤيتها .



وأشار أحمد صلاح حسني أنه أثناء تصوير أعماله الفنية يطلب من زوجته ان تصورها وترسل له لصور طوال الوقت، مرددا: « أنا طول عمري نفسي اجيب بنت».



وأكد أحمد صلاح حسني، أنها يغني لها الأغاني التي تحبها ومنها Baby Shark DODO؛ ثم قام حسني بغنائها في الاستوديو وسط تفاعل كبير من الجمهور.