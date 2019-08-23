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تسبب السرطان .. هاني الناظر يحذر من استخدام كريمات فرد الشعر.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:06 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا الفتيات والشباب من استخدام كريمات فرد الشعر لما تحتويه على فورمالين .

وأضاف هاني الناظر  خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»: "كذب أن هناك أي كريم للفرد لا يحتوي على فورمالين والمواد المثبتة".

وتابع هاني الناظر، أن أخطار الفورمالين أنها من أحد أهم المواد المسببة للسرطان، بالإضافة إلى أن مكونات كريمات الفرد تؤدي إلى ضعف خصلة الشعر وتساقطها .

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