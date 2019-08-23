سرقهن واغتصبهن.. سفاح العجائز يقتل 4 سيدات تخطين 60 عاما بدم بارد

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك الكثير من القضايا الجنائية الغريبة والبشعة التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، بداية من انتحار المراهقين وانتهاء بالأب الذي يقتل أبناءه وقتل الزوجات.



وأوضح، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك مسجلا خطرا مطلوبا ضبطه على ذمة 36 قضية، وتم القبض عليه بعد قتله لـ 4 سيدات مسنات واغتصابهن، مؤكدا أن أعمار تلك السيدات قد تخطت الـ60 عاما.



وتابع "بكري" مستنكرا، أن تلك القضايا غريبة وشاذة لم تكن في المجتمع المصري، وتلك الجرائم تحط من القيم والمبادئ.