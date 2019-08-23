د.فاطمة محمود تكتب.. عودة للمدرسة

يشكو كثيرا الآباء من اقتراب موعد الدراسة وعدم انتظام مواعيد النوم للأبناء فيجب علي الآباء تهيئة الطفل لبداية العام الدراسي الجديد، خصوصا بعد انتقال الطفل من مرحلة الحضانة إلي الصف الأول الابتدائي لكي تقللي له عنصر المفاجأة والتغيير في العالم المحيط به تحدثي مع طفلك عن المدرسة بشكل يومي وذلك لتحفيزه وتشويقه وإذا أمكن اصطحاب الطفل أثناء تسديد الرسوم المدرسية واستلام اليونيفورم المدرسي والكتب الدراسية ومشاهدة الفصول الدراسية والملعب المدرسي لكي يشعر بأمان في المكان وعدم تفاجؤه بمشاهدة المدرسة في أول يوم دراسي وتعرف الطفل علي المدرسين ويكون فيه علاقة طيبة بينهما لكي يتعلق بهم ويتمني الدراسة تبدأ لكي يتعلم منهم.



عرفي طفلك أنك ستقومين بتوصيله أول يوم للمدرسة لكي يذاكر ويتعلم ويلعب مع زملائه وأن الباص المدرسي سوف يأخذه في الموعد المحدد للخروج من المدرسة وأنك سوف تكونين في انتظاره لكي يدرك طفلك أنكي لا تستطيعين أن تجلسي معاه في الفصل لكي لايبكي وتصبح ذكريات أول يوم دراسي سيئه بالنسبه له وأن تجهزي لطفلك غذاء صحي غني بالعناصر الغذائية المفيدة والخضراوات والفواكه الطازجة لكي يستطيع استذكار دروسه وعمل واجباته اليومية وإحراز النجاح والتفوق الدراسي.

