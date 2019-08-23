حسين الشحات يضيف الهدف الخامس لـ الاهلي أمام اطلع بره

نجح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي في إضافة الهدف الخامس في مرمى منافسه نادي اطلع بره الجنوب سوداني بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.



وسجل الهدف حسين الشحات بالدقيقة 64 فور انطلاق الشوط الثاني.



وكان النادي الاهلي افتتح سجله التهديفي عن طريق صلاح محسن بعد 6 دقائق فقط من صافرة البداية، بينما سجل الهدف الثاني حسين الشحات بالدقيقة 19 بهدف من صناعة محمد مجدى أفشة.



واستطاع صلاح محسن التسجيل من جديد بالدقيقة 41 من عمر المباراة ليعلن عن الهدف الثالث، ومن بعده أحمد فتحي قبل انتهاء الشوط الأول ليعلن عن الهدف الرابع.