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دبلوماسي: الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على أجندة قمة الـ7G

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:32 ص
الحرب على الإرهاب
الحرب على الإرهاب على طاولة الـ7G
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر قمة مجموعة السبعة بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي؛ إذ إن القمة تتطرق لمجموعة من القضايا المحورية التي لها تأثير على إفريقيا.

وأضاف «هريدي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة الـ7G التي تنطلق غدا في فرنسا وتستمر لمدة 3 أيام، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا والتي شهدت في الأعوام القليلة الماضية تقدما كبيرا.

وأوضح أن قمة 7G تناقش عددا من القضايا أبرزها الحرب على الإرهاب، وتسوية بعض النزاعات الإقليمية كما في سوريا وليبيا، وكذلك مناقشة الانتقال السلمي للسلطة في السودان ولبنان والجزائر، وكذلك مناقشة الأوضاع في الخليج، ومصر لها موقفا ورؤيتها تجاه هذه القضايا، وقادة مجموعة الـ7 يريدون الاستعانة برؤية مصر تجاه هذه القضايا.

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن القمة لن تناقش فرص الاستثمار في دولة معينة، بل إنها ستتناول القضايا المتعلقة بالاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، ومن المنتظر أن تتخذ موقفا يحول دون انكماش حجم التجارة الدولية، لافتا إلى اللقاءات الثنائية المنتظر أن يعقدها الزعماء والرؤساء المشاركون في القمة بصورة ثنائية سيكون لها دور في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

وتنطلق اليوم قمة «السبع الكبرى» في مدينة «بيارتيز» الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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