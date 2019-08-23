لعدم الانضباط وسوء حالة النظافة.. استبعاد رئيس قرية بكفر الدوار

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استبعاد أحد رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفر الدوار نظرًا لعدم إنتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الإدارى بالوحدة وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية بالإضافة لتردى الأوضاع بالقرية وسوء حالة النظافة بها.



جاء ذلك فور تلقى المحافظ مذكرة من رئيس مركز ومدينة كفر الدوار مفادها إنه أثناء مروره على القرية لمتابعة سير العمل تلاحظ له عدم انتظام العمل فى أحد الوحدات القروية وغلقها وإنصراف رئيس القرية والسكرتير والعاملين قبل مواعيد الانصراف الرسمية.



ولعدم نظافة الطريق الزراعى فى الحدود الإدارية للقرية ولا انتظام أعمال النظافة اليومية بها مما أدى إلى ظهور القرية بمظهر غير لائق وعلى إثر ذلك قرر المحافظ استبعاد رئيس القرية من موقعه وتعيين آخر بدلًا منه.



وشدد المحافظ على إنه لا مكان لمسئول متخاذل أو متكاسل في أداء عمله ولا تهاون مع المقصرين الغير ملتزمين بمهام واجباتهم الوظيفية.