5 معلومات عن عزة كرم بعد انتخابها لمنصب الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام

أعربت الدكتورة عزة كرم، بعد انتخابها الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام، عن اعتزازها بأصولها المصرية والتي كانت دائما محفزا رئيسيا لها نحو تحقيق الذات ومزيد من النجاحات على عدد من المستويات، وجاءت آخر هذه النجاحات بانتخابها من قبل أكثر من 700 عضو بالمنظمة لتكن الأمين العام لمنظمة "أديان من أجل السلام"، الأمر الذي يحمل في طياته مسؤوليات عظيمة وثقة كبيرة وطموحات مشروعة لدى كل من انتخب هذه السيدة المصرية حتى تعتلي قمة هذه المنظمة الهامة.



ورصد صدى البلد 5 معلومات عن عزة كرم:



1- عزة كرم هي أستاذة الدين والتنمية في جامعة فريجي بأمستردام في هولندا، وقد عملت كمستشارة للثقافة في صندوق الأمم المتحدة للسكان (صندوق الأمم المتحدة للسكان).



2- عملت عزة كرم كمنسق ورئيس فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالدين والتنمية؛ حيث نسقت التواصل مع أعضاء الشبكة العالمية للحوار بين الأديان من أجل السكان والتنمية، مع أكثر من 600 منظمة دينية من جميع مناطق العالم، تمثل جميع الأديان.



3- تعد الدكتورة عزة كرم رائدة في عمليات التبادل الاستراتيجي التي تتبناها الأمم المتحدة في مجال الدين والتنمية والدبلوماسية، بناءً على إرث العمل كمدرب نائب الرئيس للميسرة في القيادة والإدارة بين الثقافات في المنطقة العربية وكذلك أوروبا وآسيا الوسطى.



4- عملت عزة كرم في منظمة "أديان من أجل السلام" من 2000 إلى 2004، كمديرة للشبكة العالمية للنساء ومستشارة في ديناميكيات الأديان في الشرق الأوسط.



5- شغلت عزة كرم أيضًا مناصب مختلفة بمنظمة الأمم المتحدة منذ عام 2004، وكذلك في المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى منذ أوائل التسعينيات، مثل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.