4 أسود تفترس جاموسة بشكل مرعب.. شاهد ماذا حدث

نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية صورا صادمة لجاموسة برية كان مصيرها الموت تحت مخالب مجموعة من الأسود عملت على إيجاد صيد ثمين.



ورأى المصور البريطاني نيك ديل 51 عامًا، المشهد المخيف أثناء وجوده في حديقة سيرينجيتي الوطنية في تنزانيا في أبريل من هذا العام.



وكشفت سلسلة من الصور مهاجمة أسد لجاموس الانثى من الخلف قبل أن ينقض عليها بقية الأسود ويسقطونها أرضًا.



بمجرد أن تمكنت الأسود الثلاثة من طرح فريستها على الأرض، انضم أسد رابع للاحتفال بالوليمة، كما أوضحت إحدى صور ديل التي تظهر الحيوانات المفترسة وهي تصطف وتستمتع بفريستها.

