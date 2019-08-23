مزيكا: الدوزي يشارك في الحملة الاعلانية لليغا الاسبانية

اعلنت شركة مزيكا للصوتيات والمرئيات عن مشاركة الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي في الحملة الاعلانية للدوري الاسباني حيث نشرت علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا تؤكد اشتراكه حيث قالت: «الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزى وقع عليه الاختيار من الدورى الإسبانى لكرة القدم ليكون ضمن الحملة الإعلانية العالمية لكرة الليغا الجديدة لموسم 2019».



وأضافت مزيكا: «يتم إرسال الكرة لعدد من المشاهير حول العالم لتجريبها، ويشارك الدوزى بذلك فى الدعاية الرسمية ممثلًا عن بلاد المغرب للكرة الجديدة المقرر استخدامها خلال العام الجاري.. ويذكر ان الدوزى يتولى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، وتم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية».



احدث اعمال "الدوزي" اغنية بعنوان "باختصار" تم طرحها في العام الجاري و حققت حوال 36 مليون مشاهده علي موقع "يوتيوب".