فيديوجراف| انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد عام غامض

أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود، بعد زواجهما العام الماضي، بحسب ما نشرته الفنانة صباح اليوم عبر حسابها علي إنستجرام.



وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار حول انفصال شيري عادل عن زوجها معز مسعود، إلا أنهما في كل مرة ينفيانها، ويؤكدان أنها شائعات.



وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضي في مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه معز مسعود وقامت شيري ببطولته.



ويمكنك أيضًا معرفة المزيد من التفاصيل عن قصة زواج وطلاق الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل بمتابعة الفيديوجراف التالي.