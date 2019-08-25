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442 متقدما يجرون المقابلات الشخصية لوظائف وزارة التنمية المحلية.. اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:08 ص
صدى البلد
ايمان البكش
بدأت وزارة التنمية المحلية، أمس السبت، المقابلات الشخصية للتقدم لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، وذلك في ضوء الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ للتقديم علي ٥ وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و١٤ وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية ، و٥٠ وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالي 442 شخصًا، وتم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية.

وياتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية بالوزارة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت التنمية المحلية علي أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها محافظين سابقيين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً علي خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضحت أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتي يوم ٢٦ مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.

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