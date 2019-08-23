حوار| رئيس شركة الدلتا للسكر: مصر حققت الاكتفاء الذاتي 80% هذا العام.. وخطة للنهوض على الصعيدين الزراعي والصناعي.. ومتوسط انتاج الفدان 55 طنا من القصب و50 من البنجر

أحمد أبو اليزيد:

تم عمل دراسات لترشيد الري لإنتاج محاصيل ذات جوده إنتاجية عالية

زيادة زراعة بنجر السكر بنحو 115 ألف فدان

تم التعاون مع وزارة الزراعة لاستخدام 650 فدانا بالمنيا



استطاعت مصر ولأول مرة تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر يتخطى 80%، بإنتاج يصل إلى 2.5 مليون طن سكر، خلال العام الحالي، وذلك بفضل وضع خطة للنهوض بصناعة السكر في مصر والارتقاء بها على المستوى الزراعي والصناعي.



وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة على المستوى الزراعي ما بين شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر، وشركات السكر التي تستخرج السكر من "البنجر"، كالشرقية والدلتا و النوبارية والنيل"، ومع معهد تكنولوجيا صناعة السكر، وباقي الجامعات الأخرى بالتعاون مع معهد المحاصيل الزراعية، لتطوير الأصناف والحصول على أصناف جديدة من السكر.



وتابع أبو اليزيد، خلال حواره لـ "صدى البلد" أنه وفقا لتلك الخطة سينتج متوسط الفدان ما بين 50 إلى 55 طنا من قصب السكر، و 50 طنا من بنجر السكر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسات لترشيد الري وذلك لإنتاج محاصيل ذات جوده إنتاجية عالية وتكلفة إنتاجية أقل، من أجل عمل توازن في السوق وتخفيض الأسعار.



وأشار إلى أنه تم زيادة زراعة بنجر السكر بنحو 115 ألف فدان، ليصبح إجمالي المناطق المزروعة نحو 600 ألف فدان، كما أنه تم التعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة بنجر السكر بنحو 650 فدانا بمشروع 20 ألف فدان غرب المنيا، ونستهدف خلال العام المقبل التوسع في التجربة لتوصل إلى 3500 فدان، وإعطاء محصول بجودة عالية بمتوسط إنتاجية يقترب من 21 ألف فدان.



أوضح أنه تم جلب نوعين من التقاوي، أحدهما "عديدة الأجنة"، تعطي متوسط إنتاجية من 18 إلى 20 طنا للفدان، والأخرى "أحادية الأجنة" تعطي متوسط إنتاج من 25 إلى 35 طنا للفدان، مشيرا إلى أنه تم زراعة 750 فدانا من تقاوي "أحادية الأجنة" بأراضي الدلتا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لتوعية الفلاحين بالأنواع الجديدة من أجل تعممها فيما بعد.



وعن المحور تطوير المصانع، أكد أنه هناك توجيهات من قبل القيادة السياسة برفع كفاءة وتطوير قدرات المصانع التي تعمل في مجال صناعة السكر سوء من البنجر أو قصب السكر، وكانت في مقدمة تلك المصانع "مصنع "أبو قرقاص" بالمنيا ومصنع السكر بالأقصر، ومصنع "سكر أرمنت"، بالإضافة إلى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية من حيث رفع كفاءتها، حيث تنتج متوسط في العام واحد مليون طن سكر من قصب.



وتابع " أنه تم رفع كفاءة شركة الدلتا لسكر، من حيث الطاقة الاستيعابية والتشغيل، لتستقبل نحو 294 ألف طن من بنجر السكر، بزيادة إنتاجية نحو 114 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه لأول مرة تدخل شركة الشرقية لإنتاج السكر لتنتج نحو 90 ألف طن سكر.



وعن الاكتفاء الذاتي، أوضح أنه كان هناك فجوة في إنتاج السكر تصل إلى مليون طن، واليوم انخفضت وصلت إلى 600 ألف طن من السكر، مشيرا إلى أنه ولأول مرة نصل للاحتياط من السكر لمدة 8 شهور.



وأشار إلى أن كل كميات السكر المتواجدة ستعمل على ثبات أسعار السكر في السوق وانخفاض طفيف، مؤكدا أنه هناك خطة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية من ضمنهم السكر، حيث يتراوح سعره ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.