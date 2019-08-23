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حوادث

العثور على سيارة نقل تحمل 10 أطنان أسمدة مجهولة بالتبين

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:34 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين بمنطقة كورنيش النيل دائرة القسم من ضبط سائق حال استقلاله سيارة نقل محمل عليها عدد 200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن 10 أطنان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن المضبوطات عبارة عن مواد جيرية تحصل عليها من مصنع كائن بمنطقة عرب أبو ساعد ـ الصف / جيزة وقيامه بإعادة تعبئتها بقصد بيعها كسماد زراعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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