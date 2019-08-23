ضبط موظف بحوزته أسلحة وهيروين وحشيش بالشروق

تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس فى الشروق من ضبط موظف بالمعاش حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت ، 4 طلقات صوت و طبنجة بلي وهيروين المخدر وزن 4 جرامات وحشيش المخدر وزن 8 جرامات.



بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات.



وأضاف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.