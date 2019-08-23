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حوادث

ضبط موظف بحوزته أسلحة وهيروين وحشيش بالشروق

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:38 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس فى الشروق من ضبط موظف بالمعاش حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت ، 4 طلقات صوت و طبنجة بلي وهيروين المخدر وزن 4 جرامات وحشيش المخدر وزن 8 جرامات.

بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات.

وأضاف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط موظف بحوزته أسلحة وهيروين وحشيش بالشروق

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