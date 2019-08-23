ضبط موظف بحوزته أسلحة وهيروين وحشيش بالشروق

تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس فى الشروق من ضبط موظف بالمعاش حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت ، 4 طلقات صوت و طبنجة بلي وهيروين المخدر وزن 4 جرامات وحشيش المخدر وزن 8 جرامات.
بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات.
وأضاف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات.
وأضاف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.