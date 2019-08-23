العثور على ٦٦ الف قلم ليزر مهربة من الجمارك بالمقطم

تمكنت مباحث المقطم من ضبط المسئول عن مخزن في الهضبة الوسطي.



وعثر بداخل المخزن علي ٥٥ كرتونة بداخلها ٦٦ ألف قلم ليزر وجميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة العامة التحقيق.