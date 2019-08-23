شرطي فرنسي يشهر سلاحه في وجه سائق لصق لافتات ضد مجموعة G7.. فيديو

⚡️BIARRITZ - #G7 / Un #policier dégaine son arme 🔫 et interpelle le conducteur d’une camionnette car son véhicule affichait des slogans #AntiG7.

La vigilance est extrême à #Biarritz.

🎥 https://t.co/XwiO1GbH3N pic.twitter.com/KIyLFn8psS — Pure. (@PureTele) August 23, 2019

أشهر شرطي فرنسي، سلاحه، في وجه سائق سيارة بمدينة بياريتز، بعد أن علق ملصقات ضد مجموعة السبع (G7) التي تستضيفها المدينة الفرنسية، صباح السبت 24 أغسطس.ونشرت فرنسا أكثر من 13 ألفا من أفراد الشرطة لتأمين قمة مجموعة السبع التي يحضرها مجموعة من رؤساء دول العالم، ومنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.وشددت الشرطة إجراءات الأمن بمدينة بياريتز، وفقا لإذاعة "فرانس انفو".وأظهر مقطع فيديو شرطيين فرنسيين أحدهما يشهر سلاحه في وجه سائق مركبة علق ملصقات تنتقد استضافة قمة مجموعة السبع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فبعدما تأكدت الشرطة من الملصقات رفع سلاحه في وجه سائق السيارة مطالبا إياه بالنزول منها.ويبين المقطع قيام الشرطيين بتفتيش السائق والشخص الذي كان برفقته وتم اقتيادهما لمركز الشرطة.فيما علل الشرطي تصرفه بأنه يتعين عليهم أن يكونوا في أقصى درجات اليقظة لحماية الناس والممتلكات.