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رياضة

حسين الشحات يتصدر تويتر بعد هاتريك اطلع بره

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:00 م
حسين الشحات
حسين الشحات
مصطفى كرم
احتفلت جماهير الأهلي بالتقدم في مباراته مع فريق اطلع برة ب 9 أهداف مقابل لا شيء في مباراة إياب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسين الشحات وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

حسين الشحات يا لعيب 👏👏👏.

‏‎#حسين_الشحات
ماتش زي ده ميخلنيش اقتنع ان ده حسين الشحات بتاع المقاصه😥... لازم اشوفه ف ماتشات خروج المغلوب والكلام ده كله🙂🙂
بسف الأول والآخر شابو حسين الشحات❤️.

‏- يا عيني على الحلويات وعلى الخود وهات وعلى حسين الشحات😂😂
- يا عيني يا عيني على ولاد فتحي.. حمدي فتحي وأحمد فتحي
❤️🦅❤️🦅❤️🦅❤️🦅❤️
‎#الكاشف.

‏مبسوط عشان حسين الشحات قدر يثبت نفسه ف ماتش ضعيف زي ده ماهو مينفعش يبقى ضايع ف الماتشات القوية و التعبانة.

‏ياعيني عالحلويات و ياعيني على حسين الشحات🔥❤😂.

وتقدم الأهلي ب 9 أهداف مقابل لاشيء حتي الدقيقة 90 من زمن المباراة مع فريق اطلع برة بطل جنوب السودان في إياب دور ال 64 من بطولة أبطال أفريقيا.

وأحرز حسين الشحات هاتريك في شباك فريق اطلع برة.

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