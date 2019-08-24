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انقاذ رضيعتين من النوم وسط أكوام زبالة داخل منزل أسرتيهما .. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
أحمد شريف
انقذت السلطات التايوانية فتاتين صغيرتين من منزل يشبه مقلب النفايات بعد ان أغرق والديهم المنزل بالقمامة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل وجدت الشرطة أن الطفلتين الصغيرين، التي تتراوح أعمارهما بين العام والعامين، كانتا نائمتين بجوار أكوام من النفايات المنزلية التي امتدت عبر غرفة جلوسهما.

تظهر الصور التي قدمها نادي شباب هاى تشينج غير الربحي في مقاطعة بينجتونج، الواقع في جنوب تايوان ، الحالة اليائسة للمنزل في بلدة وندانا.

وفي إحدى الصور، بدأ أحد العمال وهو يحاول إزالة بعض القمامة التي تراكمت في منتصف جدار المنزل، بينما تجلس إحدى الفتيات الصغيرات على كرسي.

بينما يظهر الطفلة الأخرى وهي نائمة على سريرها ومحاطة بالقمامة والاثاث المنزلي الموضوع بشكل عشوائي.

وفقا للمنظمة غير الحكومية ، كانوا يقومون بزيارة موقع للعائلات الفقيرة في الأسبوع الماضي عندما التقوا الزوجين العاطلين عن العمل وبناتهم.

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