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اقتصاد

البنك التجاري الدولي وIEvents ينظمان بطولة العالم للإسكواش للسيدات من الأهرامات.. أكتوبر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
محمد يحيي و أحمد عبد القوي
أعلن البنك التجاري الدولي وشركة IEvents عن تنظيم أهم بطولات الإسكواش "‎‎سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020"و " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينيه لمدة ثلاث سنوات.

لتستضيف مصر هذا العام اثنين من أهم بطولات الإسكواش العالمية تحت سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019، وهما "‎‎سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020"و" سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019. "

هذا العام تم رفع القيمة المالية لجوائز" ‎سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " لتصبح أعلى من بطولة العالم للرجال.

وتضم البطولتان أفضل لاعبي الإسكواش العالميين من السيدات والرجال حيث يبلغ إجمالي مجموع جوائز "سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020 “430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة” سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019 " البلاتينيه 185 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم لسيدات الإسكواش تُقام في مصر للمرة الرابعة، حيث تم تنظيمها في شرم الشيخ عام 2010 والقاهرة عام 2014 والجونة عام 2016 لتعود هذا العام بتنظيم مشترك من البنك التجاري الدولي وشركة IEvents.

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