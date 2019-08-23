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أخبار العالم

وفاة طاه إيطالي بـ نيويورك في ظروف غامضة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:58 م
الطاهي الإيطالي أندريا
الطاهي الإيطالي أندريا زامبيروني
أحمد محرم
ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن الشرطة عثرت على جثة أندريا زامبيروني، كبير طهاة مطعم "كيبرياني" الإيطالي الشهير بمدينة نيويورك.

وأضافت القناة أن الطاهي الايطالي اختفى لعدة أيام في ظروف غامضة، قبل أن تعثر الشرطة على جثته في غرفة بالطابق الأول من بناية بمدينة نيويورك الأربعاء الماضي، وكانت هناك امرأة عارية في نفس الغرفة.

وأوضحت القناة أن الشرطة استجوبت المرأة، لكنها لا تعتبرها مشتبهًا بها حتى هذه اللحظة، حيث لم تظهر أي علامات على إصابات في جثة زامبيروني.

وقالت إحدى ساكنات البناية إنها اعتادت رؤية الكثير من بائعات الهوى ومدمني المخدرات في البناية.

وأصدرت سلسلة مطاعم كيبرياني بيانًا نعت فيه زامبيروني، وأعربت عن حزنها العميق لفقدان كبير طهاتها.

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