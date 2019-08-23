ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوحدة يهزم الفجيرة 3 /1 فى كأس الخليج العربي للمحترفين..فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:18 م
الوحدة يهزم الفجيرة
الوحدة يهزم الفجيرة 3/1 فى كأس الخليج العربي للمحترفين
حسن العمدة
حقق فريق الوحدة، فوزا مستحقا علي ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي للمحترفين.

وافتتح الوحدة، التهديف عن طريق عبد الله أنور بعدما سبق مدافع الفجيرة بخطوة في الدقيقة 41، ليقابل كرة عرضية في الشباك.

وأضاف الوحدة الهدف الثاني في الدقيقة 48، عن طريق عبد الله أنور، بعد تمريرة سحرية من إسماعيل مطر.

وقلص الفجيرة الفارق، برأسية سالم سيف في الدقيقة 77 ودخل البديل يحيى الغساني بهدف ثالث للوحدة في الدقيقة 86، بعد مرور وعرضية من خليل إبراهيم.

ترشيحاتنا

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور

مفاجآت في تشكيل الاهلي لمواجهة اطلع بره

أحمد عز يبهر متابعيه بصورة جديدة.. ومتابعون: بطل تحلو بقا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

فوائد حبوب الخميرة للبشرة.. ودعي البثور

تراجع اسعار السيارات في مصر لا يزال مستمرا.. الانخفاض وصل حتى 40 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد