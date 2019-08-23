الوحدة يهزم الفجيرة 3 /1 فى كأس الخليج العربي للمحترفين..فيديو

حقق فريق الوحدة، فوزا مستحقا علي ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي للمحترفين.



وافتتح الوحدة، التهديف عن طريق عبد الله أنور بعدما سبق مدافع الفجيرة بخطوة في الدقيقة 41، ليقابل كرة عرضية في الشباك.



وأضاف الوحدة الهدف الثاني في الدقيقة 48، عن طريق عبد الله أنور، بعد تمريرة سحرية من إسماعيل مطر.



وقلص الفجيرة الفارق، برأسية سالم سيف في الدقيقة 77 ودخل البديل يحيى الغساني بهدف ثالث للوحدة في الدقيقة 86، بعد مرور وعرضية من خليل إبراهيم.