توفيق عكاشة: الغرب اكتشف تابوتا فرعونيا على المريخ وإحنا في غيبوبة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قناة روسيا اليوم نشرت تقريرا عن العثور على تابوت فرعوني على ظهر كوكب المريخ.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن روسيا التي تعتبر من أكبر حضارات العالم لديها «هسهس» من الحضارة المصرية القديمة ومن التاريخ العملاق الذي لا يضاهيه تاريخ في الأرض.



واستطرد الإعلامي توفيق عكاشة: "إحنا عايشين فى غيبوبة والإعلام المصري في غيبوبة، ولا سؤال لنا إلا عن الكرش ولا حوار إلا عن الكرش".



وأكمل الإعلامي توفيق عكاشة: "العلم نور والجهل ظلام، وعلى الرغم من خيبة الشعب المصري ما زلنا محط اهتمام العالم بأكمله".

